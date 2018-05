Vila Planalto "Só não vou levar seu carro, porque não sabemos dirigir", diz criminoso ao assaltar Uber "Quarenta minutos antes, um outro roubo havia disdo registrado, só que um táxista"

Dois motoristas de Campo Grande, um taxista e outra que atua por aplicativo, foram assaltados em Campo Grande, na noite de ontem, terça-feira (15).

Por volta das 21h40, a jovem de 23 anos recebeu uma solicitação para buscar dois passageiros na rua Dom Eliza Arruda, Vila Albuquerque. Uma terceira pessoa é quem solicitou a corrida, dizendo estar usando o aplicativo a pedido dos clientes, porém não os conhecia.

Ao entrar, um dos suspeitos pediu para dirigir até a rua Francisco Chaves, no Jardim Los Angeles, região sul da cidade. Em seguida, já anunciou o assalto e quem estava atrás apontou a arma de fogo. "Passa tudo o que você fez hoje", falou um dos bandidos. Na hora de descer, ainda conforme o registro, o outro falou: "Só não vou levar seu carro, porque nem eu nem meu amigo sabemos dirigir".

Em depoimento, a jovem ressaltou que ambos aparentavam serem adolescentes, entre 16 e 17 anos. Um deles branco, magro, altura de 1,70m, trajando short jeans, camiseta branca e boné preto. O outro também branco e magro, usava camista vermelha.

O caso foi registrado como roubo qualificado pelo concurso de pessoas, tendo o agravante da violência ou ameaça exercida pela arma de fogo, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

Quarenta minutos antes, na avenida Presidente Ernesto Geisel, região central da cidade, outro motorista de 39 anos foi rendido por dois passageiros. Um deles sentou no banco da frente e, conforme a vítima, tinha aparência de 25 anos, porte físico magro, altura de aproximadamente 1,75m, pele branca, barba serrada, boné de cor escura, camiseta de cor escura, calça jeans. O outro sentou no banco traseiro, usava uma mochila, pele morena, cabelo curtos, porte físico normal, idade entre 20 e 25 anos.

Ao passar pela avenida Ceará, em frente a uma universidade, ambos conversaram sobre estudos e disseram que o destino seria um supermercado no cruzamento da avenida Tamandaré com a Euler de Azevedo. Eles então conversaram e decidiram mudar o trajeto, simulando passar atrás do mercado. No entanto, ao passar em um cruzamento da avenida Ernesto Geisel com a Mato Grosso, um deles tirou uma faca e anunciou o assalto.

A vítima levou um susto e freou neste momento, quando conseguiu abrir a maçaneta do veículo, porém um dos bandidos desferiu um golpe, quando o taxista colocou a mão na frente para se defender e levou cortes no dedo da mão esquerda. Ele ocrreu até uma academia próxima e pediu socorro, sendo que os bandidos abandonaram o carro Vila Planalto.

O policial militar usou luvas e foi até a delegacia, quando a perícia foi acionada e, após colher impressões digitais, entregou para o proprietário. O caso também foi registrado na Depac Centro, como roubo qualificado.