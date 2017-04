Jardim Sogro é morto por genro após discussão sobre neta de 1 ano

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Janoário Gaúna (57), morreu depois de ser perseguido e esfaqueado pelo genro de 18 anos em Jardim, a 239 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu neste domingo (24).

De acordo com o registro policial disponibilizado pela delegacia de Policia Militar do município, o desentendimento ao falarem sobre neta de 1 ano e embriaguez, teriam sido a motivação para o crime que aconteceu no quintal da residência da família.

Janoário era trabalhador rural e se revoltou ao ser insultado e perseguido pelo genro. Entraram em luta corporal quando o genro desferiu duas facadas contra Janoário, as facadas pegaram na coxa esquerda e antebraço direito. A vítima morreu logo em seguida.

Diante da gravidade da situação, o autor do crime pulou o muro da residência e tentou fugir. Foi localizado logo em seguida e preso por homicídio. Ele permanece preso na delegacia local.