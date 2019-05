NOVA CAMPO GRANDE Suspeitos "abrem o bico" e polícia desarticula esquema de tráfico na Capital Polícia acabou prendendo quatro e apreendendo 25 quilos de cocaína

Geová Bertoldo de Albuquerque, 44 anos, Mitchell Patrick Belga Albuquerque, de 18 anos; Marcos Fermino dos Santos, de 32 anos e Cristiano Alvarenga Pereira, 36 anos, foram presos na noite desta quarta-feira (22), no bairro Jardim Aeroporto em Campo Grande. Eles foram descobertos após denúncia anônima sobre a suspeita de tráfico de drogas. Equipes da Força Tática da Polícia Militar e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), prendeu todos os suspeitos de atuar como traficantes no bairro.

Segundo o registro de ocorrência, após receber a denúncia, a polícia foi até o Jardim Aeroporto, na rua Por do Sol, encontrando o primeiro suspeito, Marcos, que conduzia um Chevrolet Corsa. No carro com ele, estavam mulher e seu filho de 4 anos. O suspeito não reagiu e acabou assumindo que no porta-malas do veículo haviam cinco tabletes de cocaína e também revelou que havia pego a droga minutos antes, de um homem, que estava em um bar na mesma rua.

Os policiais foram até o bar, onde prenderam Cristiano. À polícia, o suspeito revelou que possuía uma revólver calibre .32 que estava em sua casa. Ele também disse que na casa de seu irmão, na rua Navio Negreiro, estavam guardados 25 quilos de pasta base cocaína.

Em continuidade a ação, os policiais foram até a casa do 'irmão', onde não encontraram o rapaz. Mas informações obtidas no local indicaram um quarto endereço. Os policias foram até o local, lá prenderam Geová e Mitchell. Já a droga, foi encontrada dentro de uma mochila no quintal.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.