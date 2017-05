BR 463 Traficante capota carro com carga de maconha

Uma saveiro branca carregada com quase uma tonelada de maconha foi abandonada na BR 463 entre Dourados e Ponta Porã na manha de quinta feira (11) apos a mesma capotar na BR 463.O veículo, com placas de Vargem Grande Paulista interior de São Paulo teria perdido o controle e capotado várias vezes até sair da pista proximo ao clube do laço da cidade de Dourados no estado do mato Grosso do Sul.

Populares que passaram pelo local perceberam vários tabletes de maconha espalhadas na pista e acionaram a polícia.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e com o auxílio de um helicóptero tentou localizar o condutor que até o momento não foi localizado, não se sabe se ele está escondido nas plantações de milho ou se foi resgatado por alguém.

A droga foi apreendida e encaminhado junto com a Saveiro para a base da PRF para os procedimentos cabiveis.