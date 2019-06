COSTA RICA Trem esmaga caminhão em colisão mas motorista sobrevive Acidente ocorreu na manhã de terça-feira, mas as imagens só foram divulgadas hoje

Foto: Mstododia

O motorista de um caminhão sobreviveu a colisão de seu veículo com um trem, nesta desta terça-feira (11), no município de Costa Rica, interior de Mato Grosso do Sul. A vítima não teve nome divulgado.

De acordo com o site Jovem Sul News, supostamente o motorista teria avançado os trilhos sem perceber a proximidade da locomotiva de 90 vagões. Com o impacto o caminhão capotou várias vezes, no entanto o motorista não teve ferimentos graves. As verdadeiras causas do acidente ainda serão apuradas.

Ainda segundo o site, no momento em que foi socrorrido o motorista apenas reclamava de dores no tórax e teve algumas escoriações no rosto. O homem foi socorrido por outros motoristas que passavam pelo local e pelos funcionários da ferrovia e encaminhado até a Fundação Hospitalar de Costa Rica.

A equipe de reportagem falou com o tenente do Corpo de Bombeiros, Samuel Pedrozo, que disse estar surpreso com a sorte do motorista. “Com o impacto da batida, o caminhão capotou e por incrível que pareça e pela cinemática do acidente, a vítima não apresentou ferimentos graves”, contou.