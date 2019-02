BATAGUASSU Vendedor de picolé é preso suspeito de mostrar pênis à criança Menina de 8 anos chegou assustada em casa

Vendedor de picolé foi preso me flagrante Foto: Reprodução/PM

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (4), suspeito de ter mostrado o pênis para uma criança de 8 anos. O caso aconteceu em Bataguassu.

Segundo informações do site Nova News, a mãe da menina teria ido à polícia, denunciando que a filha pediu para comprar sorvete de um vendedor ambulante. Na sequência, o jovem pediu que a criança buscasse um copo d'água com a mãe no interior da residência.

A criança pegou a água e levou ao homem. Neste momento, ele teria mostrado o pênis e pedido que a menina tocasse no órgão.

A mãe da vítima percebeu que a filha estava demorando para entrar na residência e a chamou. Assustada, ela contou para a mãe o que havia acontecido.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito encontrado na mesma região. Ele negou o caso, mas foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.