GUANANDI Vendedora deixa R$ 40 mil na gaveta, ladrão entra na casa e leva tudo Suspeito conhecia os hábitos da vítima

Uma moradora do Bairro Guanandi, de 29 anos, teve levado de sua casa cerca de R$ 40 mil que estavam em uma gaveta do seu guarda roupas. O bandido pulou a janela, entrou no local na noite desta quinta-feira (09), em Campo Grande.

O suspeito arrombou uma das janelas, a moradora não estava em casa, pois em registro de ocorrência, disse que estava trabalhando o dia todo, e ao retornar, se deparou com a casa revirada.

Em depoimento na delegacia, a mulher informou que trabalha como vendedora na camelódromo, e que o dinheiro seria usado para comprar um espaço para trabalhar no local.

Ainda segundo a vítima, o suspeito já teria entrado na casa outras vezes, e conforme depoimento, ele sabia que ela guardava dinheiro na gaveta.

O caso foi registrado como furto na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.