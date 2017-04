"Roubo milionário" Vivos e mortos:PF 'pega' 9 dos acusados da autoria do "maior roubo" da história do Paraguai

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Novos dados divulgados pelas investigações dão conta de que o valor real que foi levado pelos bandidos no roubo a seguradora é de US$ 9 milhões de dólares, o crime aconteceu na manhã da segunda-feira (24), em Ciudad del Este, no Paraguai.

De acordo com a Polícia Federal, ao todo nove homens foram presos e todos são brasileiros, além de outros três que morreram em confronto com a PF na região de Foz do Iguaçu, cidade paranaense de fronteira com o Paraguai.

Os resultados da operação foram apresentados pela PF na manhã desta terça-feira (25), em coletiva de imprensa. E de acordo com o apresentado, os presos foram identificados como sendo Carlos Andrade da Silva, Marcio José Pereira, John Cleiton Schimidt Weis, Anderson Caetano da Silva, Paulo Vitor dos Santos, Lucas Fernando Ferreira Rocha, José Roberto Alves Monteiro, Douglas Brazzo e Leandro da Silva, o que ficou ferido no tiroteio.

No dia do rouba a informação era de que R$ 120 milhões tinham sido roubados da seguradora, mas de acordo com o site abc color, agora o valor foi estimado em aproximadamente R$ 27 milhões. Parte do dinheiro teria sido recuperada, mas outra parte foi levada por integrantes do grupo que conseguiram fugir.

Ainda segundo dados divulgados pela Polícia Federal, três pessoas morreram durante a troca de tiros e foram feitas apreensões de seis fuzis, sendo um calibre .50, munições, sete quilos de explosivos dois barcos e sete veículos.

Equipes policiais seguem atuando na região, em buscas por outros envolvidos no roubo. A princípio o crime foi atribuído ao PCC (Primeiro Comando da Capital), que teria ‘investido’ milhões de reais na ação.