Saúde Mais Perto de Você Aldeias recebem novos atendimentos com projeto A Saúde Mais Perto de Você Indígena

Os atendimentos de saúde na Aldeia Cachoeirinha pelo projeto Saúde Mais Perto de Você Indígena continuaram neste domingo (19) no município de Miranda. Somente pela manhã cerca de mil pessoas passaram pelas diversas especialidades disponibilizadas na estrutura montada para os atendimentos em saúde na região.

O governador Reinaldo Azambuja visitou o complexo de atendimentos onde acompanhou os serviços de cada unidade e consultórios. De acordo com o governador, a parceria com outras instituições vem fortalecendo cada vez mais os trabalhos em saúde buscando a melhoria dos atendimentos para a população indígena.

“É um projeto que pretendemos estender para outras regiões e que está se fortalecendo graças à parceria que conseguimos com outras instituições como a Prefeitura, UFMS, DSEI e Funai. É mais uma ação em saúde para uma população que precisa desse cuidado e estamos trabalhando para que fique cada vez melhor”, disse o governador. Segundo ele, o objetivo é utilizar a ação em Miranda como um projeto piloto para outras regiões de comunidade indígena no Estado.

Para a professora Josiane Julia Canale a ação realizada na aldeia é uma grande ajuda para os moradores da região, já que era algo amplamente requerido pela comunidade pela demora em se conseguir atendimentos na rede de saúde. “O que estamos recebendo nesta ação na aldeia Cachoeirinha é um sonho para toda a comunidade indígena. Sempre debatíamos a questão dos serviços de saúde para a realização de exames, consultas e outros serviços, e agora as nove aldeias da região estão sendo atendidas. É uma grande felicidade ter acesso a exames como cardiologia e até emissão de documentos em uma ação como esta”, destacou a professora.

Além dos atendimentos com consultas de especialidades em urologia, cardiologia, ortopedia e a realização de exames como mamografia, preventivos, eletrocardiogramas e ultrassom, a parceria com a UFMS manterá na aldeia unidades móveis para atendimentos odontológicos e oftalmológicos para a comunidade indígena. O projeto A Saúde Mais Perto de Você Indígena que aconteceu nesse fim de semana (18 e 19.11), em Miranda, realizou procedimentos como: cirurgias eletivas (especialidades em vesícula, hérnia e laqueadura) no hospital de Miranda, além dos atendimentos oferecidos na estrutura montada na aldeia Cachoeirinha.