Juntos Por Campo Grande Rose busca parceria com a Prefeitura para construir casas e tirar indígenas de área irregular

Foto: Leca

A governadora em exercício, Rose Modesto, visitou na tarde dessa quinta-feira (18.1) a comunidade indígena Estrela da Manhã, no bairro Jardim Noroeste. Ela vai buscar parceria com a Prefeitura de Campo Grande para retirar as 70 famílias das casas improvisadas em que vivem, em uma área irregular.

Acompanhada da secretária de Estado de Habitação, Maria do Carmo Avesani, Rose garantiu ao cacique Terena Josué Nimbú e aos moradores locais que vai procurar um representante do Executivo Municipal para formalizar uma parceria e transferir os 250 moradores para casas de alvenaria.

Pela proposta, o Governo do Estado entrará com kits de material de construção, a Prefeitura com o terreno e os indígenas com a mão de obra.

“O Governo do Estado garante os recursos para o material de construção. Vamos procurar agora a Prefeitura para ver se a gente consegue a área. A comunidade local está empenhada e quer trabalhar para sair dessa situação difícil”, detalhou Rose.

De acordo com a engenheira Celeste Lemes Corrêa, do Instituto de Apoio e Proteção a Pesquisa, Educação e Cultura (IAPPEC), ONG que assiste as famílias, no dia 26 de setembro do ano passado houve uma reunião entre os líderes da comunidade e o diretor-presidente da EMHA (Empresa Municipal de Habitação), Enéas José de Carvalho.

Ele sinalizou a possibilidade de doar a área onde os indígenas estão vivendo para a construção de 20 casas. As outras 50 famílias seriam acomodadas em um outro terreno, no mesmo bairro.

“Como a Prefeitura já sinalizou positivamente, e o Governo do Estado está comprometido em fornecer o material de construção, acredito que dentro de pouco tempo conseguiremos iniciar a construção das casas”, finalizou Rose.