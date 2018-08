Eleições 2018 Termina hoje prazo para ser apresentada defesa de Lula no TSE "Lula é líder nas pesquisas presidenciis pelo país, assumindo a ponta da corrida com mais de 30% das intenções de votos"

Ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva Foto: © Ricardo Stuckert / Instituto Lula

O prazo para os advogados do presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentarem a defesa da candidatura dele ao Tribunal Superior Eleitoral termina nesta quinta-feira (30).

Desde o registro da candidatura de Lula à Presidência em 15 de agosto, foram apresentados ao TSE 16 questionamentos com base na Lei da Ficha Limpa. Os principais argumentos são que Lula está preso desde abril e já foi condenado em segunda instância na Lava Jato.

Ao todo, foram apresentadas 8 impugnações (por Ministério Público, partidos, coligações e candidatos) e 8 notícias de inelegibilidade (por cidadãos).

O TSE marcou uma sessão extraordinária para esta sexta-feira (31) e deve definir, entre outros assuntos, se o ex-presidente Lula poderá aparecer como candidato do PT na propaganda eleitoral no rádio e na TV, que começa no sábado (1º), e analisar o registro de candidatura.

A chapa tem o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, também do PT, como candidato a vice.