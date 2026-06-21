Saúde indígena recebe 91 novos veículos em MS

"É um momento muito especial para a saúde indígena". Foi assim que o coordenador distrital do DSEI-MS, Lindomar Ferreira da Silva, o Lindomar Terena, definiu a entrega da nova frota de veículos da saúde indígena, realizada neste sábado (20.jun.26), em Campo Grande.

Ao MS Notícias , Lindomar afirmou que os automóveis vão substituir a frota atual e reforçar o atendimento prestado nas aldeias de Mato Grosso do Sul.

“É uma busca de melhoria na qualidade do atendimento às nossas comunidades lá no território”, introduziu.

(20.jun.26) - Lindomar Terena durante entrega de nova frota a saúde indígena de MS na Sede da DSEI-MS em Campo Grande. Foto: Tero Queiroz

Segundo ele, a empresa responsável pelo contrato deve concluir a entrega de 91 veículos até o fim do mês. Depois disso, os carros serão distribuídos entre os 16 polos-base do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul.

“Cada polo vai estar recebendo uma quantidade dependendo do tamanho da população local”, explicou.

(20.jun.26) – Veículos foram entregues por empresa que substituiu a Missão Evangélica Caiuá que por anos atrapalhou as entregas aos indígenas de MS. Foto: Tero Queiroz

Os polos atendem comunidades indígenas espalhadas por 34 municípios sul-mato-grossenses.

A entrega ocorreu durante agenda da secretária nacional de Saúde Indígena, Lucinha Tremembé, na sede do DSEI-MS.

(20.jun.26) - Presença de autoridades e lideranças marcou a agenda deste sábado (20.jun.26) no DSEI-MS, em Campo Grande (MS). O dispositivo assinou o contrato com a nova empresa que realizou a entrega dos veículos no evento. Foto: Tero Queiroz

O evento também contou com a presença dos deputados federais do Partido dos Trabalhadores (PT) Vander Loubet e Camila Jara, e dos também petistas, deputado estadual Pedro Kemp e da vereadora Luiza Ribeiro, além de representantes dos deputados estaduais Zeca do PT e Gleice Jane. O único da ala centrista a ajudar no empenho do investimento, foi o deputado federal Geraldo Resende (PSDB) também enviou um representante para o evento.

(20.jun.26) - Grande dispositivo de autoridades, incluindo vereadores e servidores indígenas, estiveram no evento de entrega da nova frota. Foto: Tero Queiroz

Questionado sobre a origem do investimento, Lindomar atribuiu a renovação da frota à articulação entre o governo federal, o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

“É uma determinação do governo do presidente Lula, do ministro Padilha, da secretária Lucinha da Sesai. E aqui na ponta a nossa equipe tem tocado esse processo”, afirmou.

(20.jun.26) - Lindomar Terena mostra nova frota de veículos para lideranças durante entrega de veículos novas à Saúde indígena sul-mato-grossense. Foto: Tero Queiroz

Para o coordenador, a chegada dos veículos representa mais do que a troca de carros utilizados pelas equipes.

“Representa aquilo que o presidente Lula sempre pregou, de ter um olhar diferenciado, um olhar que busca atender de fato os anseios daqueles que mais precisam da política pública do Estado brasileiro, que são os povos indígenas”, concluiu.

Além da entrega da frota, a agenda também marcou a assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação da UBSI da Aldeia Água Branca, em Aquidauana, e o anúncio da futura criação do DSEI Cone Sul.