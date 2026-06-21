MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
21 de junho de 2026
Campo Grande 13ºC

SAÚDE INDÍGENA

Em MS, secretária Lucinha Tremembé anuncia construção da DSEI Conesul

Anúncio foi feito durante cerimônia realizada na sede do DSEI-MS, onde também ocorreu a entrega de 90 novos veículos para atendimento às aldeias

(20.jun.26) - Lucinha Tremenbé, Secretária de Saúde Indígena, durante evento de entrega de frota na Sede da sede do DSEI-MS, na Capital sul-mato-grossense. (20.jun.26) - Lucinha Tremenbé, Secretária de Saúde Indígena, durante evento de entrega de frota na Sede da sede do DSEI-MS, na Capital sul-mato-grossense.  - Foto: Tero Queiroz
A- A+

A secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Lucinha Tremembé, anunciou neste sábado (20.jun.26), em Campo Grande (MS), que o governo do presidente Lula autorizou a criação do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Conesul de Mato Grosso do Sul, região que compreende os municípios de Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti e Mundo Novo. 

O anúncio foi feito durante cerimônia realizada na sede do DSEI-MS, onde também ocorreu a entrega de 90 novos veículos para atendimento às aldeias e a assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) Tipo III da Aldeia Água Branca, em Aquidauana (MS). 

(20.jun.26) - 'Em 2022, a SESAI operava com cerca de R$ 1,1 bilhão. Hoje trabalhamos com aproximadamente R$ 3,1 bilhões', disse Lucinha. Foto: Tero Queiroz(20.jun.26) - 'Em 2022, a SESAI operava com cerca de R$ 1,1 bilhão. Hoje trabalhamos com aproximadamente R$ 3,1 bilhões', disse Lucinha. Foto: Tero Queiroz

Ao lado dos deputados federais Vander Loubet (PT-MS) e Camila Jara (PT-MS), além do coordenador distrital do DSEI-MS, Lindomar Ferreira da Silva, conhecido como Lindomar Terena, Lucinha afirmou que a proposta será encaminhada para inclusão na Lei Orçamentária de 2027.

“Eu quero aqui dizer para vocês hoje que na segunda-feira a gente envia a retificação para estar contida já na PLOA 2027 a criação do DSEI Conesul”, declarou.

Segundo a secretária, a medida já vinha sendo discutida internamente no Ministério da Saúde e depende apenas de ajustes técnicos para seguir tramitação. Ela afirmou que preferiu guardar a informação até o momento do evento.

“Fico muito feliz porque eu sei que vai ser uma evolução para vocês, vai mitigar vários problemas e a gente só vai fortalecer a assistência, que é isso que a gente quer”, disse.

(20.jun.26) - Grupo de Dança Indígena se apresentou durante o evento de entrega de 91 veículos à Saúde Indígena de MS. Foto: Tero Queiroz(20.jun.26) - Grupo de Dança Indígena se apresentou durante o evento de entrega de 91 veículos à Saúde Indígena de MS. Foto: Tero Queiroz

Lucinha assumiu o comando da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) em abril deste ano, após a gestão de Weibe Tapeba. Em sua fala, destacou que tem percorrido territórios indígenas pelo país e afirmou que a maior parte de seus finais de semana tem sido dedicada às agendas de trabalho.

“Tenho ido aos territórios com muita alegria porque tenho ido para fazer entregas”, afirmou.

(20.jun.26) - Lucinha Tremenbé, exalta gestão de Lindomar Terena. Foto: Tero Queiroz (20.jun.26) - Lucinha Tremenbé, exalta gestão de Lindomar Terena.  Foto: Tero Queiroz 

A secretária também elogiou o trabalho realizado pelo coordenador distrital do DSEI-MS, Lindomar Ferreira da Silva, e pela equipe técnica do órgão.

“Não somos nós de Brasília que fazemos os processos sozinhos. Se a gente não tiver uma equipe empenhada e um coordenador que lidere esse trabalho, a gente não consegue avançar. E a gente tem aqui o Lindomar, que tem mostrado realmente esse compromisso com vocês”, declarou.

Durante o discurso, Lucinha relacionou os investimentos recentes na saúde indígena ao aumento do orçamento da Sesai nos últimos anos. Segundo ela, os recursos destinados à secretaria praticamente triplicaram desde 2022.

“Quando o presidente Lula assumiu, o orçamento da Sesai era de R$ 1,1 bilhão. Hoje, em 2026, nós estamos operando com R$ 3,1 bilhões. É suficiente? Não. Mas estamos resolvendo passivos que existiam há muitos anos”, afirmou.

(20.jun.26) - Lucinha Tremenbé, exalta gestão de Lindomar Terena. Foto: Tero Queiroz Foi assinada neste sábado (20.jun.26) a ordem de serviço para reforma e ampliação da UBSI da Aldeia Água Branca, em Aquidauana, ampliando a capacidade de atendimento às comunidades indígenas da região. Foto:Tero Queiroz

Ela ressaltou que os investimentos permitiram ampliar contratos de transporte, aquisição de medicamentos, abastecimento de veículos e manutenção da rede de atendimento.

“Isso aqui não representa apenas a entrega de veículos. Representa que o governo deixou de enxergar a saúde indígena como gasto e passou a enxergar como investimento. Um investimento que leva dignidade para quem vive nos territórios”, disse.

Lucinha também defendeu a presença de indígenas em cargos estratégicos do governo federal. Segundo ela, a participação direta dos povos originários na gestão pública tem contribuído para acelerar políticas voltadas às comunidades.

“Quem está lá traz uma perspectiva diferente. É alguém que veio do chão da aldeia, que sabe o que é não ter assistência à saúde e que conhece as dificuldades enfrentadas pelas comunidades”, afirmou.

A cerimônia marcou a entrega de uma nova frota de veículos para o DSEI-MS e reuniu lideranças indígenas de diversas regiões do Estado. A expectativa do governo federal é que a futura criação do DSEI Conesul contribua para descentralizar a gestão da saúde indígena em Mato Grosso do Sul e ampliar a capacidade de atendimento às comunidades da região.

Tags: Camila Jara, Campo Grande, Dsei, Lindomar Ferreira da Silva, Lucinha Tremembé, secretária de Saúde Indígena, Vander Loubet
Reportar Erro
MS Noticias no Google News