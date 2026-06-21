Em MS, secretária Lucinha Tremembé anuncia construção da DSEI Conesul

A secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Lucinha Tremembé, anunciou neste sábado (20.jun.26), em Campo Grande (MS), que o governo do presidente Lula autorizou a criação do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Conesul de Mato Grosso do Sul, região que compreende os municípios de Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti e Mundo Novo.

O anúncio foi feito durante cerimônia realizada na sede do DSEI-MS, onde também ocorreu a entrega de 90 novos veículos para atendimento às aldeias e a assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) Tipo III da Aldeia Água Branca, em Aquidauana (MS).

(20.jun.26) - 'Em 2022, a SESAI operava com cerca de R$ 1,1 bilhão. Hoje trabalhamos com aproximadamente R$ 3,1 bilhões', disse Lucinha. Foto: Tero Queiroz

Ao lado dos deputados federais Vander Loubet (PT-MS) e Camila Jara (PT-MS), além do coordenador distrital do DSEI-MS, Lindomar Ferreira da Silva, conhecido como Lindomar Terena, Lucinha afirmou que a proposta será encaminhada para inclusão na Lei Orçamentária de 2027.

“Eu quero aqui dizer para vocês hoje que na segunda-feira a gente envia a retificação para estar contida já na PLOA 2027 a criação do DSEI Conesul”, declarou.

Segundo a secretária, a medida já vinha sendo discutida internamente no Ministério da Saúde e depende apenas de ajustes técnicos para seguir tramitação. Ela afirmou que preferiu guardar a informação até o momento do evento.

“Fico muito feliz porque eu sei que vai ser uma evolução para vocês, vai mitigar vários problemas e a gente só vai fortalecer a assistência, que é isso que a gente quer”, disse.

(20.jun.26) - Grupo de Dança Indígena se apresentou durante o evento de entrega de 91 veículos à Saúde Indígena de MS. Foto: Tero Queiroz

Lucinha assumiu o comando da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) em abril deste ano, após a gestão de Weibe Tapeba. Em sua fala, destacou que tem percorrido territórios indígenas pelo país e afirmou que a maior parte de seus finais de semana tem sido dedicada às agendas de trabalho.

“Tenho ido aos territórios com muita alegria porque tenho ido para fazer entregas”, afirmou.

(20.jun.26) - Lucinha Tremenbé, exalta gestão de Lindomar Terena. Foto: Tero Queiroz

A secretária também elogiou o trabalho realizado pelo coordenador distrital do DSEI-MS, Lindomar Ferreira da Silva, e pela equipe técnica do órgão.

“Não somos nós de Brasília que fazemos os processos sozinhos. Se a gente não tiver uma equipe empenhada e um coordenador que lidere esse trabalho, a gente não consegue avançar. E a gente tem aqui o Lindomar, que tem mostrado realmente esse compromisso com vocês”, declarou.

Durante o discurso, Lucinha relacionou os investimentos recentes na saúde indígena ao aumento do orçamento da Sesai nos últimos anos. Segundo ela, os recursos destinados à secretaria praticamente triplicaram desde 2022.

“Quando o presidente Lula assumiu, o orçamento da Sesai era de R$ 1,1 bilhão. Hoje, em 2026, nós estamos operando com R$ 3,1 bilhões. É suficiente? Não. Mas estamos resolvendo passivos que existiam há muitos anos”, afirmou.

Foi assinada neste sábado (20.jun.26) a ordem de serviço para reforma e ampliação da UBSI da Aldeia Água Branca, em Aquidauana, ampliando a capacidade de atendimento às comunidades indígenas da região. Foto:Tero Queiroz

Ela ressaltou que os investimentos permitiram ampliar contratos de transporte, aquisição de medicamentos, abastecimento de veículos e manutenção da rede de atendimento.

“Isso aqui não representa apenas a entrega de veículos. Representa que o governo deixou de enxergar a saúde indígena como gasto e passou a enxergar como investimento. Um investimento que leva dignidade para quem vive nos territórios”, disse.

Lucinha também defendeu a presença de indígenas em cargos estratégicos do governo federal. Segundo ela, a participação direta dos povos originários na gestão pública tem contribuído para acelerar políticas voltadas às comunidades.

“Quem está lá traz uma perspectiva diferente. É alguém que veio do chão da aldeia, que sabe o que é não ter assistência à saúde e que conhece as dificuldades enfrentadas pelas comunidades”, afirmou.

A cerimônia marcou a entrega de uma nova frota de veículos para o DSEI-MS e reuniu lideranças indígenas de diversas regiões do Estado. A expectativa do governo federal é que a futura criação do DSEI Conesul contribua para descentralizar a gestão da saúde indígena em Mato Grosso do Sul e ampliar a capacidade de atendimento às comunidades da região.