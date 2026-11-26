A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou por unanimidade, nesta 5ª.feira (26.nov.26), o Projeto de Lei nº 12.246/2026, de autoria do vereador Landmark Rios (PT), que prevê a obrigatoriedade instalação de sistemas de ar-condicionado nos ônibus do transporte coletivo da Capital. A proposta foi aprovada com uma emenda modificativa e agora segue para apreciação do Poder Executivo.

Batizado de “Ar no Busão”, o projeto foi apresentado pelo parlamentar como uma medida para melhorar as condições de deslocamento dos passageiros, especialmente diante das altas temperaturas registradas em Campo Grande.

“São quase dois anos de luta para que esse projeto fosse aprovado, dando mais dignidade aos mais de 140 mil trabalhadores e trabalhadoras que utilizam o transporte público na nossa cidade”, afirmou Landmark.

EMENDA ALTERA REDAÇÃO

A aprovação ocorreu com emenda modificativa apresentada pelo vereador Beto Avelar, que altera a redação do artigo 1º e confere caráter autorizativo à proposta.

Entre as medidas previstas no texto original estão a instalação de ar-condicionado nos novos veículos incorporados à frota, o cumprimento das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a divulgação de informações sobre revisão e manutenção dos equipamentos.

Landmark também defendeu a climatização como uma medida relacionada à saúde pública, considerando a exposição diária de passageiros e trabalhadores do transporte coletivo ao calor.

“É uma questão de saúde pública, bem-estar, dignidade e respeito à população. A medida também busca proteger também a saúde dos motoristas e dos passageiros, principalmente idosos, crianças, gestantes, que estão mais vulneráveis à exposição ao calor excessivo”, declarou.

Durante a tramitação, o mandato do vereador promoveu mobilizações e diálogos com usuários, trabalhadores do transporte coletivo e entidades representativas para obter apoio à proposta.

Com a aprovação dos vereadores, a matéria será encaminhada ao Executivo municipal, que deverá analisar o projeto.