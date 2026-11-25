O joelho amanhece parecendo uma bola de borracha. A calça não dobra direito, o degrau pesa e a pele da frente da articulação está esticada e brilhante. Muita gente descreve o quadro do mesmo jeito: "estou com água no joelho".

O nome popular esconde um fenômeno bem definido. O corpo está produzindo ou acumulando líquido dentro da articulação, e esse líquido é um recado de que algo está irritando o joelho por dentro.

Entender de onde ele vem muda tudo, porque a água no joelho pode ser consequência de uma pancada, de desgaste, de inflamação ou, mais raramente, de infecção. Quando a causa é uma lesão no menisco, por exemplo, tratar o líquido sem tratar a lesão faz o problema voltar.

O que é a água no joelho

Dentro da articulação existe uma pequena quantidade de líquido sinovial, que funciona como lubrificante. Em condições normais, ele mal se nota.

Quando o joelho sofre agressão, a membrana que reveste a articulação reage e passa a produzir mais líquido. É esse excesso que os médicos chamam de derrame articular, e o joelho é uma das articulações em que ele mais aparece.

O líquido, portanto, não é a doença. É a resposta do corpo a ela.

Em algumas pessoas o derrame é pequeno e passa despercebido, e em outras chega a limitar o movimento da perna. A quantidade de líquido, por si só, não diz se o problema é grave ou leve, e é a causa que define a gravidade.

De onde vem a água no joelho

As causas variam com a idade. Em adultos jovens, as lesões estão no topo da lista, como torções, pancadas e rupturas de menisco ou de ligamento. Nos mais velhos, a artrose é a causa mais frequente.

Também entram na conta as artrites inflamatórias, como a artrite reumatoide, e as causadas por cristais, como a gota. Nesses casos, o líquido aparece junto com outras manifestações da doença de base.

A causa mais perigosa, em qualquer idade, é a infecção da articulação. Ela é menos comum, mas pode danificar o joelho em poucas horas, e por isso é a primeira que o médico precisa descartar quando há suspeita.

Sintomas: como reconhecer

O sinal mais evidente é o inchaço, às vezes visível dos dois lados da patela. O joelho parece mais cheio, a pele fica esticada e a dobra fica limitada.

Há quem sinta rigidez, pressão ou peso, e quem relate dor ao agachar ou ao subir escadas. Em alguns casos, o inchaço aparece sem dor forte, o que atrasa a procura por ajuda.

A velocidade ajuda a pensar na causa. Inchaço que surge em poucas horas depois de uma torção sugere lesão importante, enquanto inchaço que vai e volta ao longo de meses costuma estar ligado à artrose.

Quando a água no joelho pede urgência

Alguns sinais não esperam. Joelho inchado, quente, vermelho e muito dolorido, principalmente com febre, deve ser avaliado de imediato, segundo o Manual MSD. Dor repentina e intensa com limitação do movimento também entra nessa categoria.

O motivo é a artrite infecciosa. Pessoas que usam anticoagulantes, que têm distúrbios de sangramento ou que já têm prótese no joelho precisam de ainda mais cuidado.

Esperar "para ver se passa" nesses casos pode custar a articulação.

Como o médico investiga: o líquido conta a história

A avaliação começa pela conversa e pelo exame. O ortopedista pergunta quando o inchaço começou, se houve trauma, que doenças a pessoa tem e que remédios usa, e compara o joelho afetado com o outro.

O raio X ajuda a ver desgaste, fraturas e alterações do osso, mas não mostra os tecidos moles nem a cartilagem. Para menisco e ligamentos, a ressonância costuma ser o exame mais indicado.

Em muitos casos, o médico recolhe uma amostra do líquido com agulha, procedimento chamado artrocentese. O material é analisado para procurar bactérias e cristais, e essa análise ajuda a separar infecção, gota e inflamação.

Se a causa for óbvia, como uma pancada recente em quem não tem outros sintomas, o líquido nem sempre precisa ser analisado.

Como é feita a punção do joelho

A artrocentese é feita em ambiente com assepsia rigorosa. O médico limpa a pele, pode usar anestesia local e introduz uma agulha na articulação para retirar o líquido, em poucos minutos.

O procedimento costuma causar pouco desconforto, e complicações são incomuns. O líquido retirado segue para análise quando a causa não é óbvia, e o resultado orienta o tratamento.

Em quem tem prótese no joelho, o cuidado é maior, porque a articulação artificial é mais suscetível a infecção.

Tratamento: drenar, tratar a causa ou infiltrar?

Não existe um tratamento único, porque o tratamento depende da causa. Retirar o líquido alivia a pressão e a dor, mas se a origem continua ali, o derrame costuma voltar.

Repouso relativo, gelo, elevação da perna e anti-inflamatórios entram em muitos casos de inchaço recente. A fisioterapia ajuda a recuperar a movimentação e a força da coxa depois que a fase aguda passa.

Quando a inflamação é a protagonista e a infecção foi descartada, o médico pode considerar a infiltração com corticoide. Quem busca esse tipo de procedimento costuma pesquisar os melhores ortopedistas para infiltração no joelho, e uma lista publicada em outubro de 2026 pode servir como ponto de partida.

Já nas lesões mecânicas, como a ruptura de menisco, a cirurgia pode ser discutida se os sintomas persistirem apesar do tratamento inicial.

O que fazer nas primeiras horas

Quando o inchaço surge depois de uma pancada ou torção, o primeiro cuidado é poupar o joelho. Evitar peso e movimentos bruscos, elevar a perna e aplicar gelo por períodos curtos, protegendo a pele, costuma aliviar o desconforto inicial.

Isso não substitui a avaliação. Se o inchaço é grande, se o joelho não dobra, se há dor intensa ou se o paciente não consegue apoiar o pé no chão, a ida ao pronto atendimento não deve esperar.

Automedicação, especialmente com anti-inflamatórios, deve ser combinada com o médico.

Água no joelho tem cura?

Depende de qual é a causa. Em lesões agudas bem tratadas, o líquido costuma desaparecer e o joelho volta ao normal. Na artrose, o derrame pode ser controlado, mas tende a reaparecer em fases de piora.

Por isso a pergunta mais útil não é "como tirar a água", e sim "por que ela se formou". A resposta é o que define o plano de tratamento.

Dúvidas comuns sobre água no joelho

A água no joelho sai sozinha?

Em derrames leves, depois de uma lesão pequena, o líquido pode ser reabsorvido com repouso relativo. Se o inchaço persiste ou volta, a causa precisa ser investigada.

Água no joelho é perigosa?

Na maioria dos casos, não. O risco está na infecção, que se manifesta com calor, vermelhidão, dor intensa e febre, e exige atendimento imediato.

Quem tem água no joelho pode fazer caminhada e academia?

Depende da causa e da fase. Na fase de inchaço agudo, o repouso relativo costuma ser indicado, e o retorno gradual às atividades é combinado com o médico e o fisioterapeuta.

Precisa drenar a água no joelho?

Nem sempre. A drenagem é indicada quando o volume é grande, quando há dor por pressão ou quando é preciso analisar o líquido para descobrir a causa.

Depois da fase aguda, manter o corpo em movimento faz diferença, e a rotina de atividades físicas que ajudam no alívio das dores mostra como movimentos adequados protegem as articulações.

Joelho que incha repetidamente merece investigação, mesmo quando a dor é pequena, porque o derrame costuma ser o primeiro sinal de um problema que pode ser tratado cedo.