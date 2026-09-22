Arrecadação federal ultrapassa R$ 2 trilhões em oito meses

O governo federal arrecadou R$ 2,019 trilhões entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados divulgados pela Receita Federal nesta terça-feira (22).

O resultado representa crescimento real de 7,12% em relação ao mesmo período de 2025, já descontada a inflação medida pelo IPCA.

Somente em agosto, a arrecadação federal alcançou R$ 235,5 bilhões. O valor representa alta real de 8,25% na comparação com agosto do ano passado.

Do total arrecadado no mês, R$ 227,8 bilhões correspondem a receitas administradas pela Receita Federal, considerando o resultado sem fatores não recorrentes e alterações na legislação.

Segundo análise do órgão, o crescimento foi influenciado pelo aumento na arrecadação da contribuição para a Previdência Social, do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

De acordo com a Receita Federal, o desempenho dessas contribuições está relacionado ao aumento das vendas no período.

Também contribuíram para o resultado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).

A arrecadação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) também teve impacto no resultado apresentado pelo governo federal.

Outro destaque em agosto foi o Imposto de Exportação sobre óleo bruto. A arrecadação dessa fonte chegou a R$ 1,9 bilhão no mês.

Entre janeiro e agosto, o Imposto de Exportação sobre óleo bruto acumulou R$ 9,9 bilhões em arrecadação.