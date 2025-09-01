Café e carnes têm queda de preço para os brasileiros

Um levantamento da Scanntech apontou impacto direto das tarifas norte-americanas nos preços de alimentos no Brasil.

Os dados consideram 13,5 bilhões de tíquetes de compra, coletados em mais de 60 mil pontos de venda.

Entre os produtos afetados, estão carne bovina, carne suína, café e frango.

Esses itens sofreram redução de preço no mercado interno entre julho e agosto.

A análise foi obtida pela CNN Brasil com exclusividade.

As tarifas foram impostas pelos Estados Unidos em 6 de agosto.

O governo Trump adotou uma alíquota de 50% sobre importações brasileiras.

A tarifa inclui um imposto-base de 10% mais uma sobretaxa de 40%.

No entanto, 694 produtos brasileiros ficaram isentos da cobrança total.

Esse número representa cerca de 43% do que foi exportado em 2024.

Com o aumento dos tributos, parte das exportações foi redirecionada.

Alguns produtores buscaram novos mercados, outros voltaram-se ao mercado interno.

O frango teve queda de 5,7%, com preço médio de R$ 17,33 por quilo.

O café recuou 4,6%, passando para R$ 76,40 o quilo.

A carne suína caiu 1,3%, atingindo R$ 23,05 por quilo.

A carne bovina registrou leve queda de 0,8%, ficando em R$ 34,58.

Os pescados foram a única categoria com alta de preço no período.

Houve aumento de 2%, com média de R$ 34,43 por quilo.

O cenário reflete a relação entre política comercial e dinâmica de oferta.

O comportamento dos preços seguirá sendo monitorado pelas entidades do setor.