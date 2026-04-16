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16 de abril de 2026
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OPERAÇÃO ÚLTIMA RATIO

PF confirma venda de sentenças, cita 7 desembargadores, juiz e conselheiro de MS

As decisões judiciais teriam sido negociadas em processos que envolvem propriedades rurais de alto valor

Como possuem foro privilegiado, magistrados e conselheiro só podem ser denunciados no STJ. Foto: ArquivoComo possuem foro privilegiado, magistrados e conselheiro só podem ser denunciados no STJ. Foto: Arquivo
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A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito da Operação Ultima Ratio e encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) um relatório em que confirma que houve venda de decisões judiciais em Mato Grosso do Sul. O documento também foi enviado ao Ministério Público Federal (MPF), a quem cabe decidir se apresenta denúncia.,

Conforme os federais, são suspeitos sete desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, um juiz e um conselheiro do Tribunal de Contas. Entre os nomes listados estão Sérgio Fernandes Martins — o único ainda na ativa —, além de Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Divoncir Schreiner Maran, Júlio Roberto Siqueira Cardoso e Sideni Soncini Pimentel. Também aparecem no relatório o conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, do TCE-MS, e o juiz Paulo Afonso de Oliveira, que estava afastado da 2ª Vara Cível de Campo Grande.

O relatório final foi assinado pelo delegado Marcos André Araújo Damato e concluído em março deste ano. No documento, ele sugere a abertura de ações penais por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A apuração descreve um padrão.

Segundo a PF, decisões judiciais teriam sido negociadas em processos que envolvem propriedades rurais de alto valor. Entre elas, a Fazenda Paulicéia, em Maracaju, avaliada em cerca de R$ 85 milhões, e a Fazenda Vai Quem Quer, em Corumbá, estimada em R$ 24 milhões.

Em um dos casos, os investigadores apontam que a posse da Fazenda Paulicéia teria sido obtida por meio de decisões judiciais associadas a fraude documental e pressão sobre a proprietária. A PF também relaciona o episódio a supostos crimes de extorsão e uso de “laranjas”.

Há ainda registros de movimentações financeiras suspeitas.

O relatório menciona, por exemplo, o pagamento de R$ 1 milhão vinculado ao julgamento de um recurso envolvendo a Fazenda Santo Antônio, ocorrido em abril de 2024. De acordo com a investigação, o valor teria sido repassado por meio de terceiros.

Outros episódios citados incluem negociações envolvendo as fazendas Montanha e San Diego, além de um caso de notas promissórias falsas que teria causado prejuízo de R$ 5,5 milhões a um engenheiro aposentado do Rio de Janeiro.

A investigação também aponta a atuação de advogados e familiares de magistrados em diferentes etapas das operações, seja na intermediação de acordos, seja na movimentação de recursos.

Durante a operação, deflagrada em outubro de 2024, cinco desembargadores chegaram a ser afastados das funções e submetidos a medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Parte dessas medidas foi posteriormente revogada por decisões judiciais. Alguns investigados se aposentaram no período.

Todos os citados negam as acusações.

Com o envio do relatório, o caso entra agora na fase de análise do MPF. Caberá ao órgão avaliar se há elementos suficientes para formalizar denúncia e dar início a ações penais no âmbito do STJ.

Tags: Alexandre Aguiar Bastos, Divoncir Schreiner Maran, Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Marcos José de Brito Rodrigues, Operação Ultima Ratio, Osmar Domingues Jeronymo, Paulo Afonso de Oliveira, Sérgio Fernandes Martins, Sideni Soncini Pimentel, TCE-MS
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