Extrema direita inventa fake de confisco do FGTS para atacar Lula

Não há, no governo federal, qualquer estudo para confiscar o FGTS de trabalhadores endividados. A mentira que circula nas redes — inflada por vídeos alarmistas e manchetes fabricadas pela extrema direita — não corresponde ao que foi apresentado oficialmente.

A extrema direita bolsonarista tem inventado que o governo Lula pretende confiscar os salários dos trabalhadores, mas isso é falso.

A reportagem apurou que existe uma proposta do governo federal para sanar dívidas dos trabalhadores. E a medida, que será benéfica ao povo trabalhador foi distorcida.