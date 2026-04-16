Extrema direita inventa fake de confisco do FGTS para atacar Lula

Não há, no governo federal, qualquer estudo para confiscar o FGTS de trabalhadores endividados. A mentira que circula nas redes — inflada por vídeos alarmistas e manchetes fabricadas pela extrema direita — não corresponde ao que foi apresentado oficialmente.
A extrema direita bolsonarista tem inventado que o governo Lula pretende confiscar os salários dos trabalhadores, mas isso é falso.
A reportagem apurou que existe uma proposta do governo federal para sanar dívidas dos trabalhadores. E a medida, que será benéfica ao povo trabalhador foi distorcida.
A ideia, anunciada no início de abril pela equipe econômica, é permitir que trabalhadores utilizem parte do saldo do FGTS para renegociar dívidas. Parte — não o todo. E apenas se quiserem. A adesão, segundo o Ministério da Fazenda, é voluntária.
Ainda assim, bastou a menção ao fundo para que a engrenagem da desinformação entrasse em funcionamento.
Publicações passaram a circular com tom de urgência, como se uma medida extrema estivesse prestes a ser imposta. Em comum, o mesmo truque: recortes de vídeos, frases deslocadas e uma conclusão que não aparece em nenhuma fala oficial.
Não é um erro de interpretação. É construção narrativa.
O limite em estudo gira em torno de 20% do saldo disponível, com foco em trabalhadores de menor renda. A medida faria parte do Desenrola 2.0, uma medida que visa ampliar o alcance da renegociação de dívidas diante do aumento do endividamento no país.
Há também outras frentes sendo avaliadas, como a liberação de recursos para grupos específicos — entre eles, trabalhadores afetados por modalidades de saque que travaram parte do saldo. Nada disso, porém, altera a natureza do fundo nem cria qualquer mecanismo de retirada obrigatória.
Procurado, o Ministério da Fazenda explicou que não existe previsão de confisco.
Mesmo assim, a versão distorcida segue rodando. Não por falta de esclarecimento — mas porque cumpre uma função. Produz indignação rápida, cola fácil e dispensa verificação.
Diante disso, a discussão real — como aliviar a pressão das dívidas sobre milhões de brasileiros — acaba soterrada por uma estratégia da extrema direita, que não tem nenhuma proposta real para ajudar os brasileiros,