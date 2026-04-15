Em desespero, clã Bolsonaro cria fake de pesquisa sobre vitória de Flávio no PE

Publicações que circulam nas redes sociais têm atribuído ao senador Flávio Bolsonaro uma suposta liderança na disputa presidencial de 2026 em Pernambuco. Os posts indicam que ele teria 50,5% das intenções de voto, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 38,1%.

A pesquisa, porém, não corresponde aos dados reais da pesquisa.

O levantamento citado, do Instituto Veritá, foi publicado no início de abril e apresenta dois recortes distintos: intenção de voto e rejeição. Os números que viralizaram nas redes dizem respeito ao índice de rejeição — ou seja, apontam em quem os eleitores afirmam que não votariam de forma alguma.

Na versão completa da pesquisa, Lula aparece na liderança das intenções de voto no primeiro turno em Pernambuco, com 53,8% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro surge em seguida, com 38,5%, enquanto outros nomes registram percentuais menores.

A comparação entre o material original e a imagem compartilhada mostra que o conteúdo foi recortado, suprimindo o título que indicava se tratar de rejeição. Sem essa informação, os dados passaram a ser usados pela extrema direita bolsonarista fora de contexto.

O instituto também disponibilizou o relatório integral, no qual é possível verificar diferentes cenários eleitorais. Em todos eles, os números de intenção de voto diferem daqueles apresentados nas publicações virais.

Há poucos meses das eleições, o clã Bolsonaro tem destinado esforços da sua máquina da mentira no Nordeste, na intenção de capturar votos na região tradicionalmente eleitora do presidente Lula.

A verdade que causou desespero na ala bolsonarista, é a de que no Pernambuco, Lula estaria eleito no primeiro turno se as eleições fossem hoje.