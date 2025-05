Em Amambai, Funtrab oferece 64 vagas de emprego

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com várias oportunidades de emprego abertas em Amabai.

São mais de 60 vagas disponíveis em setores como indústria, comércio, serviços, construção civil e saúde, com contratação para início imediato. A maior parte das vagas não exige experiência prévia.

Os candidatos interessados devem se dirigir pessoalmente à Casa do Trabalhador, que fica na Rua Marechal Deodoro, nº 711, Centro de Amambai, levando documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho) e currículo atualizado.

Confira abaixo todas as vagas disponíveis:

Alimentador de linha de produção – 9 vagas

Armador de estrutura de concreto – 5 vagas

Atendente de balcão – 3 vagas

Atendente de padaria – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Auxiliar de linha de produção – 5 vagas

Auxiliar de logística – 1 vaga

Auxiliar de mecânico de autos – 2 vagas

Balconista – 1 vaga

Chapista de lanchonete – 1 vaga

Classificador de grãos – 1 vaga

Consultor de vendas – 3 vagas

Cozinheiro geral – 1 vaga

Garçom – 1 vaga

Instrutor de auto-escola – 1 vaga

Lavador de carros – 2 vagas

Mecânico de automóveis e caminhões – 1 vaga

Mecânico de automóvel – 2 vagas

Montador de móveis de madeira – 1 vaga

Motorista carreteiro – 1 vaga

Oficial carpinteiro – 5 vagas

Operador de caixa – 1 vaga

Operador de empilhadeira – 1 vaga

Operador de máquina de terraplenagem – 1 vaga

Operador de máquinas de construção civil e mineração – 1 vaga

Padeiro – 1 vaga

Profissional de educação física na saúde – 1 vaga

Soldador – 2 vagas

Técnico em segurança do trabalho – 2 vagas

Vendedor interno – 4 vagas

Viveirista de flores e plantas ornamentais – 1 vaga

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Portanto, é fundamental que os candidatos compareçam o quanto antes para participar dos processos seletivos.

Para mais informações, acesse: www.funtrab.ms.gov.br