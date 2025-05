Em Sonora tem vagas de emprego para camareira, motorista e até auxiliar de laboratório

Nesta 2ª.feira, (19.mai.25) a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) anuncia a abertura de cinco vagas de emprego na cidade de Sonora, no norte do estado. As oportunidades são voltadas a profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência, contemplando áreas como planejamento industrial, análises laboratoriais, hotelaria e transporte em saúde.

Segundo a Funtrab, estão disponíveis as seguintes vagas:

1 vaga para Analista de Planejamento de Manutenção

1 vaga para Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Químicas

2 vagas para Camareira de Hotel

1 vaga para Motorista de Ambulância

Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de Sonora, localizada na Av. Do Povo, nº 1500 - Centro, para mais informações sobre exigências, documentação necessária e encaminhamento.

O atendimento é feito de forma presencial, e recomenda-se que o candidato leve documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

A Funtrab reforça que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, por isso é importante se candidatar o quanto antes.

Para consultar todas as oportunidades em Campo Grande e no interior do Estado, acesse o site oficial: www.funtrab.ms.gov.br.