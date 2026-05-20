Empresário é preso, de novo, com arsenal de guerra em MS

Menos de três anos após ser flagrado armado em Ponta Porã (MS), o brasileiro Nicolas Rachid Rossi Mahmoud, de 37 anos, voltou a ser preso na linha internacional — desta vez com um arsenal de guerra dentro de uma caminhonete de luxo em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

A prisão aconteceu na tarde de 3ª feira (19.mai.26), durante abordagem da Polícia Nacional paraguaia no Bairro Obrero, região vizinha da fronteira sul-mato-grossense.

Nicolas estava acompanhado do paraguaio Marcos Fleitas Icasatti, de 28 anos, funcionário dele.

Dentro da Toyota Hilux 2025, os policiais encontraram uma submetralhadora Smith & Wesson modelo MP-15T calibre 5.56, duas pistolas 9 milímetros, carregadores modificados e mais de 100 munições.

Segundo a polícia paraguaia, parte dos carregadores tinha capacidade ampliada. Um deles levava 31 projéteis.

O armamento chamou atenção até dos investigadores locais pelo poder de fogo.

Nicolas apresentou documentos alegando que as armas eram legalizadas, mas os policiais desconfiaram da procedência do material e da documentação apresentada. As armas foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

O promotor Emilio Álvarez determinou que os dois permanecessem presos e deve pedir o indiciamento por violação da lei paraguaia de armas.

Não é a primeira vez que Nicolas acaba atrás das grades na fronteira.

Em novembro de 2023, ele já havia sido preso no Bairro Santa Isabel, em Ponta Porã, após policiais militares desconfiarem de uma caminhonete S10 parada com som alto.

Segundo o boletim da época, Nicolas estava trancado dentro do veículo. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola e 36 munições.

Nicolas é sócio-administrador da empresa Super Giro Distribuição LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.425.356/0001-60 e registrada em Ponta Porã. A companhia atua no comércio atacadista de produtos alimentícios e possui situação cadastral ativa na Receita Federal. Nicolas é sócio na empresa com o familiar Farid Rachid Rossi Mahmoud.