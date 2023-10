Gasolina fica mais barata pela 8ª semana consecutiva

O preço médio da gasolina foi de R$ 5,74 por litro na última semana, de acordo com levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) divulgado nesta 6ª feira (20.out.2023). É a 8ª queda seguida.

Na semana retrasada, de 8 a 14 de outubro, o valor do combustível estava em R$ 5,76.

Segundo a ANP, de 15 a 21 de outubro, dos 4.568 postos pesquisados, o maior preço encontrado do litro de gasolina foi R$ 7,59. O menor valor, por sua vez, foi de R$ 4,75.

PREÇOS EM MS

Segundo a ANP, num levantamento em 51 postos de combustíveis do estado, a Gasolina comum mais cara foi comercializada por R$ 5,75 já a mais barata, foi comercializada por R$ 5,15. A Gasolina aditivada mais cara foi comercializada por R$ 5,93, a mais barata da aditivada foi vendida por R$ 5,15 o litro.

O levantamento aponta que nesta 6ª feira (20.out), o Etanol mais caro em Mato Grosso do Sul foi comercializado por R$ 4,70, enquanto o mais barato foi comercializado por R$ 3,17. No caso do Etanol, foram averiguados preços em 44 postos de combustíveis de MS.

O Óleo Diesel mais caro de MS foi comercializado por R$ 7,39. O preço médio ficou em R$ 6,30. O Óleo Diesel mais barato do estado foi comercializado por R$ 5,94 nesta sexta-feira. Nesse caso, a pesquisa averiguou valores em 30 postos de combustíveis.

O Gás de cozinha (GLP) mais caro foi comercializado por R$ 130 nesta 6ª feira. O botijão de 13 litros mais barato foi comercializado a R$ 110. Nesse caso, a pesquisa averiguou preços em 60 estabelecimentos comerciais do estado.