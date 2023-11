Gestor quer nova ponte entre Salto del Guairá e Guaíra

Victor Stanley, presidente da Câmara de Comércio de Salto del Guairá, no departamento de Canindeyú, afirmou que é necessário construir uma ponte sobre o rio Paraná para conectar a cidade de Guaíra, no estado do Paraná (Brasil), a fim de melhorar o turismo de compras. A iniciativa também ligaria o município paraguaio a Mundo Novo (MS).

Exaltando o departamento de Canindeyú, ele destacou que é a terceira potência na produção de soja, trigo e outros grãos, e que o setor agrícola tem crescido de forma exponencial. Esse cenário despertou o interesse de diversas multinacionais que já se instalaram no departamento e triplicaram a produção de soja. No entanto, embora esses avanços não sejam sentidos no comércio, há um turismo de compras que deve ser promovido através de obras de infraestrutura que facilitem a ligação entre Guaíra e Salto del Guairá.

Ele indicou que autoridades de municípios brasileiros já estão se reunindo com o governador de Canindeyú, Nelson Martinez, por meio de empresários, para planejar a construção da ponte que "vai ser um boom para a região". Além disso, há reuniões de empresários brasileiros de multinacionais para buscar conversações com o Presidente da República, Santiago Peña, a fim de propor a construção da ponte.

O gestor paraguaio disse que a união dessas cidades poderá facilitar o acesso a dois importantes estados do Brasil, representando uma importante recuperação econômica, sendo a cidade de Salto del Guairá um local de turismo de compras muito importante. Desde 2008, fala-se na possibilidade de construção da referida ponte, mas nunca houve progressos.

Fonte: Lá Nacion