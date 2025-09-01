Mercado reduz estimativa para inflação em 2025: 4,85%

O mercado financeiro voltou a revisar para baixo a previsão da inflação para 2025.

A estimativa caiu de 4,86% para 4,85%, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda (1º.set). A íntegra.

Esta é a 14ª semana consecutiva de queda nas projeções inflacionárias.

Apesar da redução, a taxa segue acima do teto da meta oficial de 4,5%.

A meta central do Banco Central é de 3%, com tolerância entre 1,5% e 4,5%.

A inflação acumulada em 12 meses até julho foi de 5,23%, fora da meta há 10 meses.

O Banco Central já havia publicado carta explicando o descumprimento da meta.

A autoridade monetária prevê retorno ao intervalo apenas no 1º trimestre de 2026.

A projeção para a inflação de 2026 também foi ajustada, de 4,33% para 4,31%.

O IPCA é o índice oficial que mede a inflação no Brasil.

Já a projeção de crescimento do PIB para 2025 subiu levemente.

Passou de 2,18% para 2,19% nesta última semana.

A economia brasileira cresceu 3,4% em 2024 e 3,2% em 2023.

Para 2026, a estimativa do PIB foi de 1,86% para 1,87%.

O mercado também revisou para baixo o dólar esperado para 2025.

A projeção passou de R$ 5,59 para R$ 5,56.

Em 2026, a expectativa para o câmbio recuou de R$ 5,64 para R$ 5,62.

O dólar terminou 2024 cotado a R$ 6,18, segundo o Focus.

Não houve alterações nas previsões para a taxa Selic.

A expectativa segue em 15% ao ano em 2025 e 12,5% em 2026.

Os dados fazem parte do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central.