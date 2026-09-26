Caixa paga Bolsa Família nesta sexta-feira para NIS final 7

A Caixa Econômica Federal paga nesta 6ª.feira (25) a parcela de setembro do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 7.

Neste mês, 19,29 milhões de famílias recebem o benefício, com valor médio de R$ 678,18. O valor mínimo permanece em R$ 600.

O pagamento segue o calendário tradicional, realizado nos últimos dez dias úteis de cada mês, conforme o final do NIS de cada beneficiário.

Em 179 municípios de sete estados, porém, o pagamento foi antecipado para 17 de setembro, independentemente do número final do NIS.

A medida contemplou localidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Foram incluídos todos os 22 municípios do Acre, além de cidades do Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe.

ADICIONAIS

Além do valor mínimo, o Bolsa Família inclui benefícios adicionais conforme a composição de cada família.

O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, como apoio à alimentação da criança.

Famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos recebem adicional de R$ 50. Já aquelas com crianças de até seis anos têm direito a mais R$ 150.

Os valores dos adicionais terão reajuste a partir de outubro.

Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento, o valor recebido e a composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentação das contas de poupança digitais.

REGRA DE PROTEÇÃO

O programa também contempla famílias incluídas na chamada Regra de Proteção. A medida permite a permanência no Bolsa Família mesmo após aumento da renda por meio de emprego.

Nesses casos, a família pode receber 50% do valor do benefício durante o período previsto pela regra, desde que a renda por integrante permaneça dentro do limite estabelecido.

Desde junho de 2025, o período de permanência para novos beneficiários foi reduzido de dois anos para 12 meses.

Quem entrou na Regra de Proteção até maio de 2025, porém, permanece com direito aos dois anos previstos anteriormente.

SEGURO DEFESO

Desde 2024, beneficiários do Bolsa Família não têm mais desconto referente ao Seguro Defeso.

A mudança foi estabelecida pela Lei nº 14.601/2023, que retomou o Programa Bolsa Família.

O Seguro Defeso é pago a trabalhadores que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal durante o período de piracema, quando a atividade é interrompida para permitir a reprodução dos peixes.