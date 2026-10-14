Quem trabalha por conta própria em Mato Grosso do Sul conhece a cena: o cliente paga, vai embora e meia hora depois pede um comprovante. Segundo a Receita Federal, o estado tinha 234.007 microempreendedores individuais ativos até abril de 2026, cerca de 8% da população, e boa parte deles resolve o pedido com um recibo online sem cadastro, gerado no navegador e enviado em PDF pelo WhatsApp.

A lista a seguir reúne cinco sites que fazem isso. Cada página foi lida em outubro de 2026, e o que vale aqui é o que ela declara: se pede conta, se é gratuita, se entrega PDF, quais campos o formulário traz e o destino dos dados digitados. A ordem pesa a variedade de documentos e a presença de valor por extenso, local e data.

Os 5 melhores sites para fazer recibo online sem cadastro

Recibo Fácil

Planilha de Fluxo

InfinitePay

Recibo Gratuito

Meu Recibo

1. Recibo Fácil

É o único da lista que reúne, no mesmo endereço, modelos de recibo simples, de aluguel, de salário e de prestação de serviço, além de termo de quitação, nota promissória e declarações. O uso básico dispensa cadastro. Segundo a página, sem conta os dados ficam só no navegador de quem preenche, e o arquivo sai em PDF no formato A4, pronto para imprimir e assinar. O formulário traz valor em números e por extenso, o campo "referente a", CPF ou CNPJ de pagador e recebedor, cidade e data.

Há dois limites. A versão gratuita sai com marca d'água, que o plano PRO ou uma compra avulsa remove, e o preço de nenhum dos dois aparece na página. Também não existe exportação em Word.

O site afirma que o documento tem validade jurídica quando assinado pelas partes e recomenda reconhecimento de firma acima de R$ 10 mil ou entre pessoas que não se conhecem.

2. Planilha de Fluxo

Este gerador é o mais enxuto em exigências. A página diz que ele é 100% grátis, sem cadastro e sem marca d'água, e que os dados são processados apenas no navegador, sem armazenamento nos servidores. O documento de identificação é opcional, e dá para indicar como o valor foi pago: Pix, dinheiro, transferência, cartão ou boleto.

O PDF não sai por um botão de download. A ferramenta manda o recibo para a tela de impressão do navegador, onde a pessoa escolhe imprimir ou salvar como PDF. Modelos em Word e em PDF ficam à parte. Para quem quer só um comprovante limpo e rápido, é uma das opções mais diretas da lista.

3. InfinitePay

Empresa de pagamentos, a InfinitePay oferece um gerador que declara não exigir cadastro, login nem limite de quantidade. O resultado é um PDF com nome, CPF ou CNPJ, valor, descrição e data. O fluxo é guiado em cinco passos: tipo de recebedor, pessoa física ou jurídica; data e número do recibo; dados de pagador e beneficiário; valor em números e por extenso; informações adicionais, opcionais.

A forma de pagamento não aparece entre os passos do formulário, só na orientação da página. Quem recebe por Pix pode registrar isso na descrição do serviço.

4. Recibo Gratuito

O site se apresenta como sempre grátis e sem cadastro, exporta em PDF e também em JPG, e permite imprimir dois recibos por folha. Os campos são o essencial: pagante, beneficiário, valor, data e descrição, com linha de assinatura no modelo.

A versão gratuita não guarda os recibos emitidos e não tem cadastro de clientes, logotipo nem relatórios. Esses recursos ficam no sistema pago do mesmo endereço, o ReciboFlow, que começa em R$ 149,90 por ano, segundo a página. Para quem imprime vários comprovantes de uma vez, a folha dividida em dois economiza papel.

5. Meu Recibo

Aqui o destaque é a personalização. O emissor gratuito aceita logotipo de 120 por 120 pixels e três modelos de cor: cinza, azul ou verde. O formulário também pede mais dados do emitente que os concorrentes, como endereço completo, telefone e, de forma opcional, inscrição estadual.

A página inicial não exibe campo de login. Mas não informa o formato do arquivo gerado nem se há cadastro em alguma etapa, e por isso o site fica na última posição. Vale testar antes de depender dele para um pagamento importante.

O que um recibo precisa ter para valer

O Código Civil trata o recibo como quitação, no artigo 320. A quitação pode ser dada por instrumento particular e deve indicar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome de quem pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura de quem recebeu. O parágrafo único admite quitação mesmo sem algum desses itens quando as circunstâncias mostram que o pagamento aconteceu.

Um eletricista de Dourados que recebe R$ 350 por uma instalação deveria registrar o valor por extenso, o serviço a que o pagamento se refere, o nome do cliente, a data, a cidade e a assinatura.

Sem assinatura ou sem a identificação do pagador, o papel deixa dúvida sobre a quitação, e é aí que a discussão costuma começar. Os cinco geradores trazem ao menos valor, data e descrição, e o PDF serve tanto para imprimir e assinar quanto para assinar digitalmente.

Recibo não substitui nota fiscal para o MEI

Gerar recibo online sem cadastro resolve o comprovante de pagamento, não a obrigação fiscal. Pela norma do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN 140/2018), o MEI fica dispensado de emitir nota fiscal para consumidor pessoa física, mas é obrigado a emitir nas vendas e nos serviços para empresas com CNPJ. Se o consumidor pedir a nota, o microempreendedor também deve emiti-la, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Num estado em que cerca de um em cada 12 moradores é MEI, a distinção pesa. A cabeleireira de Campo Grande que atende pessoas físicas usa o recibo como prova de pagamento. A oficina de Três Lagoas que conserta a frota de uma empresa precisa emitir a nota, e o recibo segue útil como registro do dia e da forma de pagamento.

Como escolher entre os cinco

Para quem precisa de modelos diferentes, como aluguel, salário e termo de quitação, o primeiro colocado tende a ser a escolha, lembrando da marca d'água na versão gratuita. Quem quer PDF sem marca recorre ao segundo ou ao terceiro. Quem imprime em lote prefere o quarto, e quem quer logotipo testa o quinto.

Sobre privacidade, o primeiro da lista, sem conta, e o segundo afirmam que tudo fica no navegador, e o quarto diz que não armazena os recibos. O terceiro e o quinto não detalham o destino dos dados nas páginas consultadas.

Em qualquer caso, evite digitar documentos em rede pública e confira o PDF antes de enviar ao cliente.

Perguntas frequentes

Recibo gerado na internet tem validade?

Tem o mesmo valor de um recibo em papel quando traz os dados do artigo 320 do Código Civil e é assinado por quem recebeu. O site que abre a lista recomenda reconhecimento de firma para valores acima de R$ 10 mil ou entre desconhecidos.

Preciso informar o CPF no recibo?

Depende do gerador. Em um deles o documento é opcional, e nos demais é campo previsto. Como o artigo 320 pede o nome de quem pagou, identificar o pagador é o caminho mais seguro para provar a quitação.

O MEI pode usar só o recibo e não emitir nota?

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Só nas vendas para pessoa física, e mesmo assim o cliente pode pedir a nota. Para empresa, a nota fiscal é obrigatória e o recibo não a substitui.