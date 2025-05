Rio Verde de Mato Grosso tem mais de 50 vagas de emprego abertas nesta semana

A Casa do Trabalhador de Rio Verde de Mato Grosso está com diversas vagas de emprego abertas nesta semana. São mais de 50 oportunidades em áreas como indústria, transporte e serviços. As contratações são para início imediato e não exigem, em sua maioria, experiência prévia.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, localizada na Avenida Érico Sebastião Ferreira, nº 930, no Centro da cidade, munidos de documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho) e currículo atualizado.

Confira abaixo todas as vagas disponíveis:

Auxiliar de lavanderia – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 4 vagas

Auxiliar de linha de produção – 26 vagas

Inspetor de qualidade (nas indústrias) – 5 vagas

Magarefe – 20 vagas

Motorista entregador – 1 vaga

Operador de máquinas fixas, em geral – 1 vaga

Tratorista (exclusive na agropecuária) – 1 vaga

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, portanto, é importante que os candidatos se dirijam o quanto antes à Casa do Trabalhador para garantir a participação nos processos seletivos.

Para mais informações acesse: www.funtrab.ms.gov.br.