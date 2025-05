Saiba como se candidatar a uma das 210 vagas de emprego abertas em Três Lagoas

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) anunciou a abertura de 210 vagas de emprego na cidade de Três Lagoas. As oportunidades contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade e experiência, abrangendo setores como comércio, construção civil, logística, saúde e serviços gerais.

Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de Três Lagoas, localizada na Rua Munir Tomé, nº 86, Centro, para informações sobre documentação, exigências e encaminhamento.

O atendimento é presencial, e recomenda-se levar documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

A Funtrab alerta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, é importante que os candidatos se candidatem o quanto antes.

Confira aqui as vagas disponíveis:

Ajudante de açougueiro (comércio): 3 vagas

Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 6 vagas

Ajudante de obras: 13 vagas

Ajudante de reflorestamento: 10 vagas

Armador de ferragens na construção civil: 5 vagas

Assistente de logística de transporte: 1 vaga

Atendente de balcão: 1 vaga

Atendente de padaria: 1 vaga

Auxiliar administrativo: 1 vaga

Auxiliar de cozinha: 1 vaga

Auxiliar de estoque: 5 vagas

Auxiliar de lavanderia: 3 vagas

Auxiliar de limpeza: 1 vaga

Auxiliar de linha de produção: 12 vagas

Auxiliar de serviços jurídicos: 1 vaga

Auxiliar de técnico de eletrônica: 1 vaga

Auxiliar técnico de mecânica: 2 vagas

Balconista: 3 vagas

Caldeireiro (chapas de ferro e aço): 3 vagas

Carpinteiro de obras: 5 vagas

Condutor de máquinas: 1 vaga

Eletricista de instalações: 6 vagas

Eletricista de instalações de veículos automotores: 1 vaga

Empacotador, a mão: 4 vagas

Encanador: 5 vagas

Instalador de painéis: 1 vaga

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança: 2 vagas

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados: 1 vaga

Jardineiro: 2 vagas

Lavador de veículos: 1 vaga

Mecânico de injeção eletrônica: 1 vaga

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel: 1 vaga

Mecânico de veículos: 4 vagas

Motorista carreteiro: 35 vagas

Motorista de caminhão: 3 vagas

Motorista de caminhão-guincho pesado: 5 vagas

Motorista de caminhão-pipa: 5 vagas

Motorista de carro de passeio: 1 vaga

Motorista de ônibus urbano: 5 vagas

Motorista operador de bomba de concreto: 3 vagas

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações: 6 vagas

Operador de caixa: 9 vagas

Operador eletromecânico: 1 vaga

Pedreiro: 13 vagas

Pintor de obras: 1 vaga

Servente de obras: 5 vagas

Soldador mecânico: 1 vaga

Técnico de enfermagem: 2 vagas

Técnico em administração: 1 vaga

Técnico em manutenção de equipamentos de informática: 1 vaga

Torneiro mecânico: 1 vaga

Vendedor de comércio varejista: 2 vagas

Vendedor interno: 1 vaga

Para conferir todas as oportunidades em Três Lagoas, Campo Grande e outras cidades do estado, acesse o site da Funtrab: www.funtrab.ms.gov.br.