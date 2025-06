Sob Lula, prévia do PIB tem 4ª alta mensal em 2025, diz Banco Central

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,2% em abril de 2025 na comparação com março, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (16.jun.25). A íntegra.

É a 4ª alta mensal seguida do indicador, considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), sob o governo exitoso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O resultado foi puxado pelo setor de serviços, que teve avanço de 0,4%. A indústria recuou 1,1%, enquanto a agropecuária teve queda de 0,9%.

Na comparação com abril de 2024, a economia brasileira cresceu 2,5%. No acumulado de 12 meses até abril, a alta foi de 4,0%.

O IBC-Br é utilizado pelo Banco Central para orientar decisões sobre a Selic, a taxa básica de juros. O índice leva em conta dados da indústria, comércio, serviços, agropecuária e arrecadação de impostos.

O dado oficial sobre o desempenho da economia é o PIB, calculado pelo IBGE. No 1º trimestre de 2025, o país registrou crescimento de 1,4% em relação ao trimestre anterior.