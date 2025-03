Vendas no Varejo crescem 13,1% no Carnaval, de acordo com a Cielo

As vendas no varejo durante o Carnaval cresceram 13,1%, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O levantamento comparou os dias de Carnaval de 2025 e 2024. O aumento foi impulsionado por fatores como o pagamento de salários no início do mês.

O setor de Supermercados e Hipermercados foi o principal beneficiado, com alta de 25,9%. O Turismo e Transporte (+3,5%) e a Alimentação, especialmente Bares e Restaurantes (+3,0%), também registraram crescimento. O segmento de Recreação e Lazer teve uma queda de 0,6%.

Carlos Alves, vice-presidente da Cielo, explicou que os efeitos de calendário, como o pagamento de salários e vales-alimentação no início do mês, impulsionaram as vendas. Em 2024, o Carnaval ocorreu em uma data diferente, o que teve impacto nas vendas.

Dentre as capitais, o Rio de Janeiro foi o destaque com crescimento de 15,5%. São Paulo (+12,0%), Florianópolis (+11,6%) e Recife (+7,8%) também apresentaram boas variações, enquanto Salvador (+5,6%) e Belo Horizonte (+4,2%) registraram aumentos mais modestos.

No setor de Supermercados e Hipermercados, Recife (+29,3%) teve o maior crescimento, seguido por Rio de Janeiro (+29,1%). O segmento de Turismo e Transporte teve alta de 18,6% no Rio de Janeiro e 15,0% em Florianópolis. No setor de Alimentação, São Paulo (+4,6%) e Florianópolis (+4,4%) se destacaram.

No segmento de Recreação e Lazer, Belo Horizonte (+8,4%), Salvador (+3,8%) e Rio de Janeiro (+2,5%) tiveram alta, enquanto Florianópolis, Recife e São Paulo registraram quedas.

O ICVA da Cielo é um índice que acompanha a evolução do varejo brasileiro mensalmente, analisando dados de 18 setores e fornecendo uma fotografia detalhada do comércio varejista do país.