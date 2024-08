Podcast Culturae estreia entrevistando pré-candidata Victória Peixoto

O podcast Culturae, apresentado por Alexya Sanchs e Gabi Pache, estreou no canal no YouTube nesta 6ª.feira (9.ago.24), com um bate-papo com a pré-candidata a vereadora de Campo Grande, Victória Peixoto.

Prometendo transformar a maneira como você entende o mundo ao seu redor, o podcast vai apresentar ao público conversas que abrangem uma ampla gama de temas.

"O podcast vai desde líderes de movimentos políticos e sociais, passando por médicos integrativos e advogados, até terapeutas e especialistas em saúde e bem-estar. Cada episódio é uma oportunidade para mergulhar em debates significativos e obter insights valiosos sobre temas que moldam nossa sociedade", anunciam as idealizadores no canal.

O podcast deve explorar desde a rica cultura e história do Mato Grosso do Sul até questões contemporâneas de direito, proporcionando uma análise crítica e profunda sobre a sociedade atual. Assista no topo!

