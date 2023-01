A história dos carros elétricos: seu surgimento e os modelos atuais

Os carros elétricos surgiram no início do século XX nos Estados Unidos. Assim foi dito e declarado nos diversos formatos de informação ao redor do mundo. No entanto, o primeiro carro elétrico surgiu no ano de 1834 e a sua comercialização para o mundo só começou a partir do ano de 1852. Esses carros ainda não contavam com as baterias recarregáveis, que só apareceram na fase final do século XIX.

Foram os inventores franceses Camille Faure e Gaston Planté os responsáveis do surgimento desse tipo de baterias essenciais para os carros elétricos. A primeira bateria foi feita de chumbo e ácido e, por esse motivo, fabricar essa bateria de modo industrial era inviável.

Só em 1880 Camille Faure possibilitou uma nova realidade, inventando um procedimento eletroquímico. Assim, a fabricação de modo industrial de uma bateria recarregável de chumbo e ácido começou a acontecer.

A partir desse momento, o fato de ser possível recarregar a bateria permitiu que o primeiro carro elétrico adquirisse a importância que teve no início do século XX, quando foi considerado ‘o carro do futuro’.

TUDO SOBRE OS CARROS ELÉTRICOS

É importante entender o que é um carro elétrico e como ele funciona. Só desse jeito será compreendida a sua importância e sustentabilidade. Acontece que um carro elétrico não precisa de petróleo para funcionar, nem gás ou carvão.

O carro elétrico é chamado assim por utilizar propulsão elétrica para funcionar. É um veículo com maior eficiência que o convencional. Por que motivo? A resposta é simples: o motor elétrico transforma a energia recebida em movimento. Não precisa de gasolina, não colabora para a poluição ambiental nem acústica, não faz barulho e é mais econômico por não ter despesas de manutenção do motor.

(Fonte: Nissan)

Em poucas palavras, um carro elétrico é um veículo que tem um motor que transforma a energia de uma bateria em energia mecânica. Dessa forma, permite o movimento do carro que, dependendo das suas características, pode ser híbrido, híbrido plug in, elétrico a bateria ou elétrico puro.

VANTAGENS DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS

Algumas das vantagens mais importantes de um carro elétrico são:

Maior eficiência energética

Menor poluição

Maior vida útil

Menor despesa de manutenção

Menor ruído externo

Menor vibração interior

Maior conforto

VARIEDADE DE MODELOS

Como foi mencionado anteriormente, hoje em dia existem diversos modelos de carros elétricos: carros híbridos, híbridos plug in, elétricos a bateria e elétricos puros.

Os híbridos possuem dois motores, um elétrico e o outro a combustão. O elétrico pode funcionar a baixas velocidades ou paralelamente com o outro motor, dando apoio na aceleração. Na freada regenerativa, o carro recarrega a bateria, portanto não há necessidade de usar uma tomada.

Já os híbridos plug in, que também possuem dois motores, recarregam a bateria elétrica através de uma tomada para a rede elétrica. Do mesmo modo que os dois modelos anteriores, os carros elétricos a bateria possuem um motor a combustão e outro elétrico. No entanto, o motor elétrico é o responsável pelo movimento enquanto que o motor a combustão produz a eletricidade que alimenta o outro motor.

O carro elétrico puro possui só um motor elétrico, recarregando a bateria através de uma conexão com a rede elétrica. Hoje em dia existem modelos com uma autonomia de 200 quilômetros e outros de aproximadamente 500 quilômetros, tendo em ambos os casos uma carga completa.

Outros carros trabalham com a tecnologia e-Power, que utiliza um motor de gasolina integrado para fornecer eletricidade ao conjunto de baterias do acionamento elétrico. Este motor é utilizado somente para gerar energia elétrica, já que as rodas são impulsionadas pelo motor elétrico.

(Fonte: Nissan)

É fundamental destacar que na atualidade, devido à necessidade de cuidar do meio ambiente e da crescente poluição mundial, os carros elétricos têm adquirido uma importância indiscutível devido a todas as vantagens que possuem.