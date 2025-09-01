A partir de hoje, implante contraceptivo deve ser coberto por planos de saúde

A partir desta 2ª feira (1º.set.2025), o implante hormonal Implanon passou a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A decisão segue determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

O dispositivo também foi recentemente aprovado para oferta no SUS, com previsão de distribuição ainda em 2025.

O Implanon custa entre R$ 2.000 e R$ 4.000 na rede privada.

A cobertura é válida para pessoas entre 18 e 49 anos, com indicação para prevenção de gravidez não planejada.

Segundo o Ministério da Saúde, o método se destaca pela longa duração e alta taxa de eficácia.

O implante atua por até três anos após a aplicação.

Trata-se de um pequeno bastão flexível com liberação contínua de etonogestrel, hormônio derivado da progesterona.

É inserido sob a pele do braço por um profissional, com anestesia local.

O hormônio age inibindo a ovulação e dificultando o acesso dos espermatozoides ao útero.

Não é indicado para gestantes ou mulheres com suspeita de gravidez.

Também é contraindicado para pessoas com histórico de trombose, doenças graves no fígado ou câncer hormonal.

Outras restrições incluem sangramentos vaginais sem causa definida e alergia à fórmula.

Os efeitos colaterais mais relatados são acne, dores de cabeça, alterações menstruais e ganho de peso.

Algumas usuárias também relatam desconforto nas mamas e infecções vaginais.

A inclusão do método na lista obrigatória amplia o acesso a alternativas contraceptivas de longo prazo.

A expectativa é de que a nova regra estimule o uso consciente e planejado de métodos contraceptivos.