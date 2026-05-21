Na ACP, Landmark assina carta em defesa da educação pública e prepara emendas à LDO

O vereador Landmark Rios (PT), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Campo Grande para 2027, participou na noite desta terça-feira (19) da solenidade em comemoração aos 74 anos da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), onde assinou a carta compromisso “Valorize a Escola Pública”, reafirmando o apoio do mandato às pautas da educação pública e dos profissionais da categoria.
O evento reuniu professores, aposentados, dirigentes sindicais, vereadores, deputados e representantes da educação pública da Capital.
Durante a solenidade, Landmark destacou a trajetória histórica da ACP na defesa do magistério e alertou para os riscos de projetos que, segundo ele, ameaçam a escola pública em Campo Grande.
“Estamos passando por alguns fantasmas agora em Campo Grande. Fantasmas da privatização em setores da educação. E nós não podemos permitir nenhum tipo de terceirização aqui dentro da nossa cidade”, afirmou o vereador.
DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA E COMBATE À TERCEIRIZAÇÃO
A carta assinada pelo parlamentar reúne dez compromissos voltados à valorização da educação pública, entre eles:
-defesa do concurso público;
-cumprimento do piso salarial do magistério;
-valorização da carreira;
-combate à precarização;
-oposição à privatização e terceirização da educação;
-investimentos em infraestrutura escolar;
-garantia de orçamento adequado para a educação pública.
O documento também defende gestão democrática nas escolas, melhores condições de trabalho, segurança para profissionais da educação e fortalecimento da escola pública como instrumento de transformação social.
Durante sua fala, Landmark relembrou a recente mobilização que derrotou a proposta de terceirização da saúde em Campo Grande e afirmou que o mesmo debate precisa acontecer na educação.
“Passamos recentemente pela tentativa de privatização das unidades de saúde do Tiradentes e do Aero Rancho. E agora surge esse debate na educação. Nós precisamos estar vigilantes e sempre em defesa da escola pública”, disse.
O vereador também criticou propostas que podem resultar na substituição de servidores efetivos por serviços terceirizados.
“Não podemos negociar terceirização para merendeiras, administrativos ou porteiros. Daqui a pouco isso significa demissão de servidores e fechamento de unidades escolares”, afirmou.
EMENDAS À LDO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO
Como relator da LDO 2027, Landmark afirmou que pretende dialogar diretamente com professores, especialistas, coordenadores e representantes sindicais para construir emendas ao orçamento municipal voltadas às demandas da educação pública.
Segundo ele, o objetivo é garantir na LDO a previsão de meios para valorização profissional, estrutura das escolas e fortalecimento da rede pública de ensino.
“Vocês podem contar com o nosso mandato. Nós vamos trabalhar para que o orçamento dialogue com as necessidades reais da educação pública de Campo Grande”, declarou.
ACP DESTACA RESISTÊNCIA HISTÓRICA DA CATEGORIA
Durante o evento, o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, destacou a importância histórica da entidade e a necessidade de união permanente em defesa da educação pública.
“São 74 anos de história, resistência e luta em defesa da educação pública. A ACP segue fortalecendo a categoria e defendendo uma escola pública forte, democrática e de qualidade”, afirmou.
Gilvano também ressaltou que a assinatura da carta representa mais que um gesto simbólico.
“A assinatura desse compromisso demonstra a força coletiva de quem acredita na educação como instrumento de transformação social”, disse.