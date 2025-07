Aprovação de Lula sobe e 72% reprovam 'taxa Bolsonaro' imposta por Trump

A pesquisa Quaest, divulgada nesta 4ª feira (16.jul.25), mostra que 72% dos brasileiros consideram errado o aumento de 50% em tarifas sobre produtos nacionais anunciado por Donald Trump. Outros 19% defendem a 'taxa Bolsonaro', que mira livrar o extremista de direita de pagar pelos seus crimes, enquanto 9% não souberam ou não opinaram.

Além disso, 79% acreditam que a taxa terá efeitos negativos em suas vidas ou na de suas famílias. Apenas 17% consideram que não haverá prejuízo, e 4% não responderam.

Atribuindo razões ao choque: 63% discordam da crítica de Trump de que o comércio entre Brasil e EUA seria injusto. Já 53% apoiam a retaliação de Lula com medidas recíprocas.

A popularidade do governo federal se recuperou: a aprovação passou de 40% para 43%, enquanto a reprovação caiu de 57% para 53%, especialmente entre moradores do Sudeste e pessoas com ensino superior e renda média.

A distribuição de respostas mostra que 84% desejam unidade entre governo e oposição diante das tarifas. Sobre o eventual retorno de Trump atrás na decisão, 59% acreditam que ele vai manter a taxa, 31% esperam recuo e 10% não souberam responder.

Na corrida eleitoral de 2026, 53% afirmaram que a medida tarifária não alteraria seu voto. Já 19% se mostram inclinados agora a apoiar Bolsonaro, e outros 19%, Lula.

Metodologia: 2.004 entrevistas de 10 a 14 de julho em 120 cidades, margem de erro de 2 pontos percentuais, confiança de 95%.

Fonte: g1.