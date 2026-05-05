MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
05 de maio de 2026
Campo Grande 31ºC

LUTO NA COMUNICAÇÃO

Morre jornalista Raimundo Pereira, referência contra ditadura

Profissional de 85 anos teve trajetória marcada pela defesa da democracia e atuação na imprensa alternativa

Memorial da Resistência/Divulgação Memorial da Resistência/Divulgação
A- A+

Morreu no último sábado (2.mai.26), no Rio de Janeiro, o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, aos 85 anos. Ele foi reconhecido por sua atuação na imprensa durante o período da ditadura militar no Brasil e por sua defesa da democracia. O corpo foi cremado no bairro do Caju, na capital fluminense.

Natural de Exu, em Pernambuco, iniciou ainda jovem sua participação em movimentos críticos ao regime instaurado após o golpe de 1964. À época estudante do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, acabou afastado da instituição após se posicionar politicamente por meio de um jornal estudantil.

Em entrevista ao Núcleo Piratininga de Comunicação, relembrou o período. "À época do golpe de 64, eu estava quase me formando em engenharia e já estava muito envolvido no movimento contra a ditadura. Nesse período, eu participava do teatro e do principal jornal da escola. Quando houve o golpe, fui expulso. Na verdade, nos proibiram de voltar, então fui expulso por falta [do ITA]. O engraçado é que no fim do ano passado eu recebi o diploma do curso", afirmou.

Após deixar o ITA, foi detido no Departamento Estadual de Ordem Política e Social e, posteriormente, transferido para a Base Aérea de Guarujá, onde permaneceu por cerca de dois meses.

Anos depois, ingressou na Universidade de São Paulo, onde se formou em Física. Segundo ele próprio, a entrada no jornalismo ocorreu "por acidente". As primeiras experiências vieram com a redação de revistas técnicas.

Ao longo da carreira, participou da criação da revista Veja e atuou em veículos como Realidade, Ciência Ilustrada, IstoÉ e Folha da Tarde. Também dirigiu o jornal Opinião e, posteriormente, esteve à frente do jornal Movimento, considerado um dos principais veículos da imprensa alternativa durante a ditadura.

Sobre esse período, entidades da categoria destacam o papel do jornal. "Além de jornal, o Movimento foi um organizador coletivo. Assinar o Movimento, vender o Movimento, colaborar com o Movimento eram atos de ativismo político e rebeldia", destacou o sindicato dos jornalistas em nota.

A Associação Brasileira de Imprensa também ressaltou a importância do veículo. "Raimundo discordava da tentativa de aproximação com o governo Geisel, que prometia uma abertura “lenta, gradual e segura”. Para ele, aquela política não atendia aos interesses populares. Mais do que um jornal, Movimento foi também um espaço de articulação política e social, reunindo vozes silenciadas e contribuindo para a formação de uma consciência crítica no país", afirmou.

Para o sindicato da categoria, o jornalista deixa um legado ligado à defesa da democracia. "Nunca foi filiado a este ou aquele partido, mas esteve sempre presente no campo democrático e na sua intransigente defesa. Não fez parte da luta armada. Lutava com as palavras – um combatente sem igual da palavra e da reportagem", diz a nota.

A entidade ainda o descreveu como um "profissional de uma apuração exemplar e de um texto claro, objetivo e de fácil leitura, e o campo democrático, no qual deixa sua marca de um lutador incansável."

Tags: Ditadura Militar, jornalista Raimundo Rodrigues Pereira
Reportar Erro
MS Noticias no Google News