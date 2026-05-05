Riedel autoriza concurso com 2 mil vagas para professores estaduais

O governador Eduardo Riedel (PP) autorizou nesta 2ª feira (4.mai.26) a abertura de um novo concurso público para a rede estadual de ensino em Mato Grosso do Sul. O certame prevê a oferta de duas mil vagas para professores.

De acordo com o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, a seleção tem como objetivo atender à demanda das escolas estaduais, contemplando profissionais para atuação no ensino fundamental e médio.

O modelo do concurso terá abrangência em todo o estado, diferentemente de seleções anteriores. Com isso, os candidatos aprovados poderão ser lotados em diferentes municípios, conforme a necessidade da rede.

Segundo o secretário, a mudança busca ampliar a flexibilidade na distribuição dos docentes e atender às demandas das unidades escolares.

“Desta forma vai facilitar a vida do professor concursado que poderá concorrer em todos os municípios, de acordo com sua necessidade. Algo novo dentro daquilo que a própria categoria esperava e o Governo do Estado também chegou a conclusão que era a melhor alternativa”, afirmou.

Com a autorização, o próximo passo será a definição do cronograma pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), responsável por conduzir a organização do processo, incluindo a publicação do edital e demais etapas do concurso.