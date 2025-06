Avião da Air India cai com 242 a bordo; veja as imagens

Um avião da Air India caiu nesta 5ª.feira (12.jun.25) logo após decolar da cidade de Ahmedabad, na Índia. A bordo estavam 242 pessoas, entre elas britânicos, portugueses e canadenses.

A aeronave, que voava com destino a Londres, caiu apenas cinco minutos após a decolagem, às 13h38 no horário local. O impacto ocorreu na área densamente povoada de Meghani Nagar, no estado de Gujarate.

Foto: REUTERS/Amit Dave

Até o momento, equipes de resgate já retiraram 30 corpos dos escombros de um edifício atingido. Diversos feridos, alguns em estado crítico, estão sendo levados para hospitais da região.

A bordo estavam 230 passageiros e 12 tripulantes, incluindo 217 adultos, 11 crianças e dois bebês. A companhia aérea ainda não confirmou o número exato de sobreviventes.

Foto: Getty

Moradores relataram ter ouvido uma forte explosão e sentiram o chão tremer com a queda. As autoridades isolaram a área e mobilizaram bombeiros, ambulâncias e forças armadas para o socorro.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas investigações iniciais sugerem uma possível falha técnica. A Direção Geral de Aviação Civil da Índia já iniciou um inquérito oficial.

Familiares das vítimas estão sendo acolhidos em centros de apoio montados no aeroporto e em hospitais. A Air India emitiu nota expressando pesar e oferecendo assistência.

Foto: REUTERS/Amit Dave

O governo indiano declarou luto oficial e prometeu transparência na apuração dos fatos. Líderes internacionais também manifestaram solidariedade às famílias envolvidas.

Esta tragédia reacende debates sobre a segurança aérea no país, que vem enfrentando desafios com o aumento do tráfego de voos. Mais informações serão divulgadas à medida que a investigação avança.