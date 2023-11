AzMina lança site que reúne todas as informações sobre aborto no Brasil

O Instituto AzMina acaba de lançar um site sobre direitos reprodutivos: o https://abortonobrasil.info/

A plataforma facilita o acesso a dados, informações e pesquisas sobre aborto no país, de maneira didática e transparente.

O objetivo é fornecer um recurso confiável para comunicadores, pesquisadores, jornalistas, ativistas e todos aquelas pessoas que desejam compreender e discutir sobre direitos reprodutivos no Brasil.



É possível encontrar de forma prática dados estatísticos de saúde, atualizados diretamente do DATASUS, números de aborto legal, com o link para a lista dos serviços brasileiros que realizam a interrupção da gestação nos casos legais, além dos achados da Pesquisa Nacional de Aborto (2021), dados de justiça sobre processos de criminalização por aborto, e um mapa do direto ao aborto na América Latina.

Tem também os últimos estudos, artigos, notícias sobre o assunto, banco de fontes institucionais e organizações que trabalham com direitos reprodutivos. A iniciativa AbortonoBrasil.Info conta com a parceria de nove organizações especializadas no tema, que compõem o selo Futuro do Cuidado.

A criação de um relatório ou conteúdo abrangente sobre o aborto pode ser uma tarefa desafiadora devido à falta de acesso a dados e informações confiáveis. Embora existam muitos estudos, pesquisas, estatísticas e trabalhos de alta qualidade sobre o assunto, eles geralmente estão espalhados por diversas plataformas, dificultando o acesso. "É pensando nisso que a AzMina lançou o site AbortoNoBrasil.Info, que reúne em um só lugar todas as informações que você precisa sobre o assunto", diz a instituição.

A epidemiologista, doutora em saúde pública e pesquisadora Emanuelle Góes defende a importância do acesso facilitado aos dados promovido pela plataforma. “Eu sou sempre favorável ao acesso à informação, a sociedade precisa saber. E a gente precisa ajudar nisso, principalmente para o movimento feminista”, afirma.

O Brasil caminha para avançar nos direitos reprodutivos, na comunicação e na equidade de gênero. Países vizinhos fizeram movimentos estratégicos e importantes pela descriminalização e despenalização do aborto.

Para criar a plataforma, organizações brasileiras uniram experiências, conhecimentos e repertórios dentro do assunto, a partir da demanda percebida ao lidar com os direitos reprodutivos. Participaram da construção estratégica e de conteúdos: Anis – Instituto de Bioética, Campanha Nem Presa Nem Morta, Grupo Curumim, Rede Feminista de Saúde, CEPIA, Católicas Pelo Direito de Decidir, CFEMEA e o Portal Catarinas.