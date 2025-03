Baiana rompe ciclo familiar conquistando independência e busca ensino superior em MS

A história de Jaiane Santos Moreira, de 26 anos, é um exemplo de força, coragem e transformação. Nascida em Entre Rios, uma pequena cidade litorânea na Bahia, Jaiane rompeu com um ciclo de limitações sociais e familiares para conquistar sua independência, avançando com determinação rumo ao ensino superior e ao mercado de trabalho, a mais de 2.500 quilômetros de sua terra natal.

Conforme ela explica, sua família de origem humilde, avós analfabetos, muitas vezes fazia com que a perspectiva de vida se limitasse à rotina rural.

Jaiane se recusou a seguir o mesmo caminho que muitas mulheres de sua família. "Eu sabia que não queria ser apenas dona de casa. Queria algo a mais, algo que me desse independência e a oportunidade de mudar minha vida", conta ela.

A primeira grande virada aconteceu quando Jaiane se formou no curso técnico de agropecuária. Embora muitos de seus primos tivessem tentado, ela foi a única a concluir a formação, tornando-se a primeira de sua família a alcançar um diploma técnico. "A faculdade era um sonho distante, mas eu sabia que a técnica seria um passo importante", pontua.

Com a formação em mãos, Jaiane migrou para a cidade de Entre Rios e começou a trabalhar em um resort, em uma jornada intensa de trabalho no sistema 6x1, com apenas um dia de descanso por semana. O ritmo, aliás, afetou sua saúde mental. "Tive crise de ansiedade, foi difícil. Mas essa adversidade acabou me motivando a buscar outra oportunidade", lembra.

Foi então que a chance de mudança apareceu. Por meio da internet, ela viu uma vaga para auxiliar de serviços gerais no viveiro da MS Florestal, em Água Clara (MS). "Eu pensei: o ‘não’ eu já tinha, então só me restava tentar", brinca Jaiane, que, após estudar sobre a empresa e as possibilidades, se preparou e se candidatou.

O que parecia ser um desafio inesperado, logo se tornou uma grande virada. Jaiane foi contratada e, ao longo do tempo, mostrou sua competência e dedicação, sendo efetivada. "Eu nunca tive medo do novo. Sempre vi nos desafios uma chance de aprender. Falei para minha mãe que ia me mudar, e ela me apoiou", revela.

Jaiane trabalha, é um player no setor florestal do Brasil.

Hoje, em Água Clara, Jaiane vive uma realidade completamente diferente da que conheceu na Bahia. A empresa oferece moradia para seus colaboradores, o que permitiu a ela focar nos estudos sem se preocupar com os custos de aluguel. Com isso, ela iniciou a faculdade de Ciências Contábeis, um sonho antigo que agora está mais próximo de se concretizar. "Aqui, eu tenho a segurança de que vou poder concluir a faculdade, estudar com tranquilidade, e ainda aproveitar o fim de semana para viver um pouco mais fora do trabalho", comenta.

Outro benefício que Jaiane nunca havia experimentado antes é o plano de saúde, oferecido pela empresa, o que ela vê como uma grande conquista pessoal. "Sempre trabalhei em lugares que só ofereciam uma folga por semana, e o trabalho era exaustivo. Aqui, tenho uma jornada de segunda a sexta-feira, com dois dias livres. Isso mudou minha qualidade de vida", relata ela.

Jaiane, inclusive, faz parte de um time de 147 mulheres que trabalham no viveiro da MS Florestal, o que representa uma significativa parcela do total de colaboradores da unidade, que conta com 225 pessoas.

Para a gerente de Recursos Humanos da empresa, Amanda Barrera, histórias como a de Jaiane são motivo de orgulho e inspiração. "Queremos incentivar mais mulheres a seguir o exemplo dela, a se desafiar e a buscar o seu crescimento pessoal e profissional. Histórias como a dela, de superação, fazem toda a diferença", afirma Amanda.

A MS Florestal, empresa onde Jaiane trabalha, é um player no setor florestal do Brasil, especializada na formação de florestas plantadas e na preservação ambiental, além de promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades em que atua.