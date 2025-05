Camila Jara passa por duas cirurgias e celebra retirada do câncer

A deputada federal Camila Jara (PT) segue em tratamento hospitalar após a segunda cirurgia para retirada de um câncer na tireoide. A primeira cirurgia aconteceu em março para retirar um nódulo na glândula. Após exames complementares confirmarem a presença de dois nódulos malignos, a parlamentar de 30 anos precisou passar por uma tireoidectomia total, ou seja, a retirada da glândula tireoide, além da extração dos linfonodos. A operação realizada no último dia 12 foi bem sucedida e resultou na extração total das células cancerígenas. Todo o câncer foi removido, e Camila Jara agora se recupera bem, e teve alta hospitalar.

"Passei por duas cirurgias e posso dizer com confiança: o poder da oração, as mensagens positivas e o rigor técnico dos profissionais de saúde são uma combinação poderosa. Sei que ainda há uma jornada de tratamento pela frente que não será fácil; mas vencemos a primeira batalha e o câncer foi retirado. Estou me recuperando bem, graças ao carinho e apoio da minha família e de todos que torceram por mim ", afirma a deputada.

Nos próximos dias, Camila poderá descansar em casa, mas continuará com o acompanhamento médico no pós-operatório e deverá comparecer ao hospital regularmente. A próxima fase do tratamento, com iodoterapia, deve se estender até o final do ano. Ela ressalta que, apesar do diagnóstico e das cirurgias, mantém firme o compromisso de transformar a política e impactar positivamente a vida das pessoas.

"Essa doença me ensinou muito sobre a vida, os limites e a força que temos. Saí do hospital mais apaixonada pela vida e grata por poder me dedicar a transformar a realidade que vivemos. Não vejo a hora de voltar para as ruas, apesar de saber que o momento exige resguardo, logo estarei com vocês para agradecer pessoalmente todas as mensagens de carinho e apoio que recebi nos últimos dias. Cada palavra me fortaleceu. Estou cheia de esperança e pronta para viver com ainda mais intensidade", conclui Camila.