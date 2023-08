Chefe ensina receita de Moqueca à Portuguesa com toque lusitano

O chef Olivardo Saqui, da Quinta do Olivardo, ensina mais uma receita fácil e cheia de sabor. O prato da vez é a Moqueca à Portuguesa, uma versão do prato típico brasileiro, com um toque lusitano.

Conhecido por seus sabores ricos e aromáticos, além da apresentação vibrante e colorida, a moqueca é um prato tradicional das regiões litorâneas dos estados da Bahia e do Espírito Santo. Ensopada, a receita leva peixe ou frutos do mar como ingredientes principais, sem contar com a combinação harmônica das ervas, do azeite de dendê e do leite de coco.

O prato é uma verdadeira explosão de sabores e não poderia ficar de fora do livro de receitas do Chef Olivardo Saqui, do restaurante português Quinta do Olivardo, em São Roque. Apaixonado pela culinária lusitana e pelos sabores brasileiros, Olivardo adaptou a receita e deixou a moqueca brasileira com um gostinho português.

Confira o passo a passo deste prato:

Ingredientes

1/2kg de bacalhau em lascas

6 colheres de sopa de azeite de oliva

4 dentes de alho amassados

1 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola média em rodelas

1 pimentão médio vermelho

1 pimentão médio amarelo

3 tomates em rodelas

1 copo americano de água

4 bananas da terra maduras

Cheiro verde (ou coentro) a gosto

100ml de leite de coco

Azeitonas verdes sem caroço

Modo de preparo

Deixe o bacalhau de molho em água gelada de um dia para o outro, trocando a água algumas vezes. Se preferir, use o peixe já dessalgado. Em uma panela funda de barro (de preferência, mas pode ser outro tipo), coloque o azeite e o alho e mexa um pouco. Adicione o dendê, a cebola, o pimentão, os tomates e a água. Deixe encorpar. Arrume os pedaços de bacalhau neste molho e tampe a panela. Deixe a moqueca de bacalhau cozinhar por 15 minutos. Após este tempo, coloque as bananas, o cheiro verde, as azeitonas e o leite de coco. Acerte o sal, se necessário e deixe cozinhar por mais dez minutos ou até que as bananas estejam cozidas. Salpique um pouco de cheiro verde por cima e sirva quente com arroz branco e salada.