Com apoio do Comitê de Cultura, grupo Terena que dançou a Lula vira associação

Entre os dias 25 e 26 de maio, a Terra Indígena Taunay Ipegue, em Aquidauana, recebeu assessoramento técnico do Comitê de Cultura de Mato Grosso do Sul (CCMS) para a fundação jurídica da Associação 'Haná’iti Kipâe', grupo de dança indígena que, há dois anos, percorre aldeias e cidades do Brasil levando apresentações artísticas como estratégia de resistência e manutenção das tradições culturais do povo Terena.

Com apoio da equipe do CCMS, o grupo — que já dançou com a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, na frente do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, entre outras autoridades — agora conseguiu sair da informalidade. “Teremos autonomia jurídica para receber os recursos financeiros que vão auxiliar na manutenção da ‘Dança Terena’, que é uma tradição que muitos indígenas estão perdendo”, introduziu o cacique e um dos fundadores do grupo, Devanilson Paz.

Segundo Devanilson, com CNPJ próprio, o grupo terá meios para financiamentos, editais públicos e outras formas de apoio institucional.

O nome Haná’iti Kipâe’ significa “Grande Ema” na língua Terena — um símbolo de resistência do coletivo artístico-cultural.

Para os integrantes do grupo, a formalização da associação é mais que um avanço burocrático: é uma conquista histórica que fortalece a identidade cultural e social da comunidade. “O conceito do nosso coletivo agora é trazer mais ação social para a comunidade do Ipegue e também para todo o território. Aqui falta muita coisa, muita demanda. As pessoas esquecem que aqui moram indígenas, e essa associação vem para mudar isso — para trazer brincadeiras, esporte, tirar nossos jovens do álcool, do cigarro. A presença do comitê abriu essas portas pra gente, e isso vai ser muito bom para mim e para o coletivo”, afirmou Devanilson.

Ele também revelou que... CONTINUE LENDO NO TEATRINETV.