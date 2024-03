Com desfile, TCE-MS celebra inclusão e realiza sonhos de colaboradores

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) celebrou a inclusão, nesta 5ª.feira (21.mar.24), Dia Mundial da Síndrome de Down, com ações artísticas protagonizadas por servidores com a Síndrome.

No hall de entrada do TCE, ocorreu um desfile com passarela iluminada, telão e pipoca ao público.

Colaboradores da Corte de Contas e alunos da Associação Juliano Varela, além de convidados desfilaram. “Hoje não fomos para a rua 14 de Julho tentar falar para a sociedade, como fazemos há 30 anos, porque hoje o TCE-MS nos permitiu mostrar o resultado do nosso trabalho. Com essa ação hoje aqui, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul não faz da inclusão social algo demagógico, que inclusão não se faz somente com discurso, ele demonstra que inclusão social se faz com ação inclusiva”, avaliou Maria Lúcia Fernandes (Malu), cofundadora da Associação Juliano Varela.

Durante discurso, Malu voltou-se para o TCE citando que a ação motiva a continuidade do trabalho de três décadas da associação em prol das pessoas com Síndrome de Down. “Vocês estão fazendo a parte de vocês e isso nos deixa com o sentimento do dever cumprido, porque se esse momento não acontecesse hoje aqui, nós, da Juliano Varela, um dia poderíamos nos cansar desse trabalho, que são 30 anos, metade da minha vida, e vocês hoje mostrando os nossos alunos para o mundo, isso só nos motiva a continuar! ”, acrescentou.

De acordo com o presidente do TCE, a ideia do evento artístico-cultural para celebrar o Dia Mundial da Síndrome de Down, surgiu em conversa com quatro colaboradores da Corte. “Tudo surgiu quando os quatro [Rhuanna, Alison, Duda e Larissa] me procuraram dizendo que precisavam falar comigo. Na conversa vimos a possibilidade de poder proporcionar a eles a realização de seus sonhos. Esses quatro alunos da Associação Juliano Varela fazerem parte do quadro de servidores aqui do Tribunal de Contas, é porque Deus atendeu ao pedido de todos nós, que era o de trazer alegria, felicidade, paz e muito amor. E o significado de tudo isso que estamos vendo aqui hoje, é dessa última palavra – amor”, declarou.

Além de Larissa, idealizadora do desfile, Rhuanna, Duda e Alison, o desfile contou com a participação dos convidados especiais Juliano Varela, Nicky Moreli, Marina, Célio, Matheus, Jade e Débora.

Para Ana Paula Garcia, servidora e mãe de Marina, trabalhar na Corte de Contas de MS é poder sentir-se incluído. “Eu sempre disse que aqui é um lugar especial para trabalhar, porque todos nos sentimos incluídos, tudo aqui é celebrado, como o Dia da Mulher, as campanhas pela saúde dos servidores, somos incluídos em todas as ações. E vivenciar a data de hoje, aqui no Tribunal de Contas, viver o diferente, o atípico, comemorando o dia 21 de março, Dia Mundial da Síndrome de Down foi muito importante. Quando convidaram minha filha para participar, eu como servidora me senti incluída nesse meio, fiquei muito emocionada, só tenho a agradecer ao presidente Jerson Domingos, aos conselheiros e aos colegas servidores”.

Responsável pela coordenação dos alunos da Escola Juliano Varela no TCE-MS, a servidora Girlaine Gouveia disse ser um privilégio acompanhar diariamente o trabalho e o desenvolvimento dos alunos junto à Corte. “Estou muito emocionada e feliz por essa realização e inclusão da Juliano Varela junto a nossa Corte de Contas. Agradeço ao presidente do TCE, conselheiro Jerson Domingos, que não mede esforços em nos apoiar em todas as ações e projetos que desenvolvemos aqui na Corte de Contas. E a inclusão dos alunos da Juliano Varela foi um presente para nós servidores. Cada sorriso, cada momento, o dia a dia com eles tem sido uma experiência única e aprendemos com eles de que tudo pode ser mais fácil”, comentou.

A COMEMORAÇÃO

Como mostramos mais cedo aqui, além do momento da arte, a Corte realizou o sonho de uma de suas colaboradoras e aluna da Associação Juliano Varela, Rhuana Marsura, de ministrar uma aula na Escoex. “É indescritível todo esse momento que minha filha está passando. Ela ter vindo trabalhar aqui no TCE-MS, ser tratada com todo esse carinho e amor não tem preço. Eu agradeço muito ao presidente Jerson Domingos e aos conselheiros por esse momento tão especial que nunca nos esqueceremos”, considerou Guida Marsura, mãe de Rhuanna.

A programação em celebração ao Dia Mundial da Síndrome de Down contou também com a entrega de câmera fotográfica feita pelo presidente Jerson Domingos ao colaborador Alison, um dos fotógrafos do TCE-MS.

Além disso, também foi realizado hoje um desejo de Duda, com a entrega dos uniformes sociais aos colaboradores.

Fonte: *Com Olga Cruz, assessora do TCE-MS.