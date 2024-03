TCE-MS realiza sonho da servidora Rhuanna aos 28 anos

Rhuanna Carla Marsura Said, de 28 anos, realizou o sonho de ministrar uma aula como professora nesta 5ª.feira (21.mar.24).

Ela comandou uma turma no auditório da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

Segundo a assessoria do órgão, a aula especial de Rhauanna faz alusão ao Dia Mundial da Síndrome de Down, celebrado hoje.

De acordo com o TCE, a aula teve como tema “O Alfabeto”.

Rhuanna realiza sonho de ser professora por um dia no TCE-MS. Foto: Reprodução

Utilizando powerpoints, com o auxílio das servidoras Girlaine Oliveira e Bianca Vieira, Rhuanna explicou didaticamente, a importância de cada letra e seus significados.

Para a coordenadora de Capacitação e Extensão da Escoex, Serley Santos Silva, fazer parte do processo de construção para que Rhuanna pudesse ter condições de ministrar a aula foi muito gratificante. “Realizar o sonho de uma criança é fantástico. Fui muito tocada pela sensibilidade e esforço dela, em querer ser uma professora. Um momento mágico para todos nós, tanto na escolha dos vídeos, de como ela poderia fazer essa aula, e o mais importante de tudo isso, foi como ela aceitou e a facilidade que teve pelo aprendizado de trazer isso com emoção, responsabilidade. E ressalto que essa gestão acalenta a nossa alma, pela inclusão, e isso não tem preço que pague, isso mostra o quanto essa gestão do TCE-MS respeita a todos nós e o quanto é humana”, declarou Serley.

Servidores e presidente do TCE-MS assistem uma aula de Rhuanna. Foto: Reprodução

Quem também ajudou na preparação de Rhuanna para ministrar a aula, foi a servidora Bianca Vieira, que trabalha ao lado de Rhuanna na Diretoria das Sessões dos Colegiados da Corte de Contas. “Uma grande alegria a realização do sonho de Rhuanna, e isso nos impactou sobremaneira, porque estamos com ela todos os dias em nosso setor e vemos o quanto ela é amorosa e aplicada. Em nome da Diretoria das sessões agradeço por ter participado desse momento porque realmente, a Rhuanna mudou o ambiente com a energia e o carinho dela, ficamos todos muito felizes com isso”, declarou.

O presidente do TCE-MS, Jerson Domingos recebe aula de Rhuanna. Foto: Reprodução

Presente no “aulão”, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, avaliou que inicialmente a proposta era de realizar os sonhos dos alunos que são colaboradores na Corte de Contas, mas que na ação de hoje, ocorreu o inverso. “Essas crianças é que estão realizando os nossos sonhos. De tudo aquilo que sempre desejamos em nossas vidas, vemos hoje sendo realizados por meio deles. E a aula da Rhuanna foi um momento especial que é somente o começo de toda a emoção que nos espera nesta manhã aqui no Tribunal de Contas”, considerou.