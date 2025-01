Como será a transmissão dos jogos do Brasileirão 2025 Já sabe onde vai assistir aos jogos do Brasileirão 2025? O campeonato só começa em março, mas já preparamos um guia completo pra você não perder nenhum lance do seu time. Confira em que lugar as partidas serão exibidas!

Por REDAÇÃO 29/01/25 às 13H34 atualizado em 29/01/25 às 13H36