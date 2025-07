Concurso da Polícia Civil-MS oferece 470 vagas com salários de até R$ 6,9 mil

Foi publicado nesta 4ª feira (16.jul.25), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o edital do concurso público que oferece 470 vagas para cargos nas áreas policial e socioeducativa. Os salários variam de R$ 4.841,33 a R$ 6.916,19.

As inscrições começaram hoje e seguem até 7 de agosto, pelo site do Instituto Avalia, responsável pela organização do certame. A taxa é de R$ 210,48 e deve ser paga até o dia 8 de agosto.

Para o cargo de agente da Polícia Judiciária, estão disponíveis 400 vagas, sendo 100 para escrivão e 300 para investigador. Ambos exigem diploma de ensino superior em qualquer área e carteira de habilitação de, no mínimo, categoria B. A remuneração para as duas funções é de R$ 6.569,53.

As provas estão previstas para o dia 14 de setembro, no período da tarde. A seleção inclui provas objetivas, avaliação médica e psicológica, teste físico, prova de títulos, investigação social e curso de formação.

Além da formação exigida, os candidatos devem ter entre 21 e 45 anos completos até o encerramento das inscrições. As vagas são distribuídas entre ampla concorrência e cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência (PCD).

SOCIOEDUCATIVO

O edital também contempla 70 vagas para atuação em medidas socioeducativas, distribuídas entre os cargos de analista (assistente social e psicólogo) e agente de segurança socioeducativo.

Os analistas terão salário de R$ 6.916,19. Já os agentes receberão R$ 4.841,33. Todos os cargos exigem nível superior e CNH, no mínimo categoria B.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, podendo ser cumprida por escalas ou plantões, conforme a função.

As provas para esses cargos estão previstas para o dia 31 de agosto.