Adolescente de 13 anos usa arma do padrasto em escola, mata duas inspetoras e fere criança

Um adolescente de 13 anos assumiu a autoria de um ataque a tiros que matou duas inspetoras na tarde de 3ª.feira (5.mai.26), no Instituto São José, em Rio Branco (AC).

As vítimas fatais foram identificadas como Alzenir Pereira da Silva (53) e Raquel Sales Feitosa (37). Segundo a Polícia Militar, ambas foram baleadas no corredor da escola, onde ocorreram os disparos.

Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas uma aluna de 11 anos atingida na perna e uma funcionária baleada no pé; todas foram levadas ao Pronto-Socorro da capital acreana.

O QUE SE SABE ATÉ AGORA

Informações iniciais apontam que os disparos ocorreram em um corredor próximo à sala da direção, sem acesso direto às salas de aula. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida.

O autor do ataque se apresentou às autoridades pouco tempo após o crime e está sob custódia. A Polícia Civil apreendeu o celular do adolescente, que passará por perícia. Há indícios de que outros alunos tinham conhecimento prévio do ato, o que também é investigado.

Segundo as investigações preliminares, o adolescente usou uma arma de fogo pertencente ao padrasto, que é policial. O responsável legal foi detido para prestar esclarecimentos, enquanto a polícia apura possíveis falhas na guarda do armamento. A arma utilizada no ataque foi apreendida.

Arma utilizada no ataque pertence ao padrasto do adolescente | Foto: Reprodução/ PM

Como medida de segurança, as aulas na rede estadual de ensino foram suspensas por três dias.

Em nota, o governo do Acre manifestou solidariedade às famílias das vítimas e informou que acompanha o caso, destacando ainda que as circunstâncias do ataque seguem sob investigação e que equipes de apoio psicossocial foram mobilizadas para atender a comunidade escolar.